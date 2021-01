Independer, onafhankelijk autoverzekeringsmakelaar, nu ook werkzaam in België

Bernard Soens, General Manager van Independer in België: “Het concept van Independer.be is eenvoudig, transparant en toegankelijk voor iedereen. Klanten kunnen op een efficiënte manier online de inhoud van polissen en de hoogte van premies vergelijken. Wie effectief wil overgaan tot het afsluiten van een verzekering, kan dat gemakkelijk zelf doen. Klanten die meer hulp nodig hebben, kunnen rekenen op onze experten. Zij zijn continu beschikbaar om klanten advies te verlenen via telefoon, whatsapp of e-mail.”

Onafhankelijke adviseur en kwalitatieve samenwerking

Drie leidinggevende verzekeraars gaan de samenwerking aan met Independer.be: Corona Direct, Ethias en Yuzzu. Andere samenwerkingen zitten in de pijplijn. Bij de selectie van verzekeraars houdt Independer.be rekening met het productgamma en de service van de verzekeraar. Enkel partners die voldoende scherpe prijzen combineren met een kwalitatief aanbod komen in aanmerking.

Succesvol in Nederland

Independer.be haalde de mosterd in Nederland, bij zusteronderneming Independer.nl. In haar 20-jarig bestaan groeide Independer.nl uit tot een succesvolle online verzekeringsmakelaar voor particulieren in Nederland. Jaarlijks doen bijna 20 miljoen consumenten een beroep op Independer om hun particuliere verzekeringszaken zelf in handen te nemen. De website werd al 15 keer uitgeroepen tot de beste van Nederland. Het productgamma is in Nederland wel breder, met o.a. tools en advies rond telecom, televisie, internet, energie en leningen.