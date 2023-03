In welke supermarkt verdien je het meest?

JobatDe supermarktsector beleeft woelige tijden. Waar Delhaize zich sinds enkele weken in het oog van de storm bevindt, brengt Colruyt Group de werknemers van OKay Compact dan weer over in een gunstiger paritair comité. Maar in welke supermarkt verdien je nu het meest? En wat met de arbeidsvoorwaarden? Om het overzicht in kaart te brengen klopte Jobat.be aan bij Kristel Van Damme van vakbond ACV Puls.

De loons- en arbeidsvoorwaarden voor wie in een supermarkt werkt, worden bepaald door de zogenaamde paritaire comités. Onder meer daarover is de jongste tijd heel wat te doen. Zo legde het personeel van supermarktketen Delhaize de voorbije periode het werk neer, als gevolg van de plannen van de directie om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Daardoor zou het personeel in goedkopere paritaire comités belanden, van pc 202 naar pc 201 of pc 202.01 (de supermarkten met meer dan 20 werknemers), en dus minder verdienen. Colruyt Group maakte dan weer een omgekeerde beweging bekend: de werknemers van veertien winkels van OKay Compact werken binnenkort niet langer volgens de regels van pc 201, maar volgens die van pc 202. Loonopslag, met andere woorden.

Er zijn dus verschillen in de diverse supermarkten, bovenop de algemene afspraken in de sector, maar die zijn eerder minimaal, zo leert het overzicht van de grootste retailspelers. De nabijheid, het sociale contact en de mogelijkheden om deeltijds te werken - met oog op een fijne work-lifebalance - zijn positieve aspecten van een job in de supermarkt. Daartegenover staat wel dat de lonen lager liggen dan in veel andere sectoren. Bovendien moet je als supermarktmedewerker op vrij onregelmatige uren en in het weekend aan de slag. In dit artikel spreken we dus niet over de jobs in IT, hr of marketing – die retailers ook bieden – maar over de verkopers en kassiers tussen de klanten.

Pc 202

De werknemers van Albert Heijn, Colruyt, Aldi, Lidl en - voorlopig ook nog - Delhaize vallen allen onder pc 202, voor de zogenaamde kleinhandel in voedingswaren waartoe vooral supermarktketens behoren. Voor voltijdse werknemers bedraagt de arbeidsduur er 35 uur per week, verspreid over maximaal vijf dagen per week. In een aantal ondernemingen wordt nog wekelijks 36 uur gewerkt, maar daar krijgt het personeel dan jaarlijks zes compensatiedagen (ADV) toegekend. Er is sprake van de prestatie van overuren als je per dag meer dan negen of per week meer dan 36 uur werkt. Op dat moment moet de werkgever je een toeslag betalen van 50 procent. Wie op zondag werkt, krijgt bij het presteren van overuren minstens 100 procent toeslag. Overuren geven ook recht op inhaalrust. Dat betekent dat je een dag waarop je normaal moet gaan werken, thuis mag blijven. Werknemers met een arbeidsovereenkomst van 24 uur per week of minder hebben het recht om in een vierdagenweek te werken.

Pc 201

In pc 202 krijgen werknemers een iets hoger loon en hogere premies voor vroeg, laat en weekendwerk in vergelijking met pc 201. Een voltijds startende winkelmedewerker in categorie 2 van pc 201 verdient een bescheiden 1.935,43 euro bruto. Zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die gelden vanaf 1 februari 2023. Bij pc 202 is dat bijna 100 euro meer: 2.026,57 euro. Met tien jaar anciënniteit binnen pc 201 (categorie 2) kom je aan 2.172,79 euro bruto. Bij pc 202 krijg je 2.223,88 euro bruto met tien jaar op de teller.

Arbeidsvoorwaarden

Ook de arbeidsvoorwaarden zijn (lichtjes) verschillend. Zo moet je in pc 201 38 uur werken binnen een voltijds regime en in pc 202.01, 36,5 uur per week. Werkgevers mogen die uren spreiden over vijf of zes dagen, indien twee halve werkdagen binnen die zes dagen. De jaarlijkse premie in de zomer ligt er ook lager: 188 euro ten opzichte van 360,25 euro bij pc 202. In pc 201 kan een werkgever onbeperkt vragen om op zaterdag te komen werken, terwijl je als werknemer in pc 202 recht hebt op acht vrije weekends per jaar. De eindejaarspremie (of een deel ervan) krijg je bij pc 202 en pc 312 al na drie maanden anciënniteit. Bij pc 201 moet je een halfjaar zijn tewerkgesteld om er aanspraak op te maken.

Pc 312

De medewerkers van geïntegreerde supermarkten van Carrefour behoren ook tot pc 202 wat betreft de indexering van de lonen. De arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de hypermarkten van Carrefour vallen dan weer onder pc 312. De belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn er echter dezelfde als bij pc 202. Het loon ligt er iets lager, maar het verschil is minimaal. In al deze paritaire comités kunnen werknemers alvast rekenen op 250 euro ecocheques per jaar. Een eventuele syndicale premie van 145 euro is er in pc 202 en 312, maar niet in pc 201.

Meer informatie over de verschillende paritaire comités vind je op de bijhorende websites: www.PC201.be, www.PC202.be en www.PC312.be

