In welke supermarkt doe je vandaag het goedkoopst boodschappen? “Deze retailer verkoopt producten onder de prijs”

Haribo-snoep­jes kosten minder dan de helft in Duitsland dan bij ons : zoveel verschil­len de supermarkt­prij­zen in onze buurlanden

Grensaankopen zijn terug van nooit weggeweest. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 Belgen boodschappen doen in het buitenland, vooral om te besparen op drank. Maar in welk van onze buurlanden koop je nu echt het voordeligst? We vulden onze winkelkar met A-merken in België en onze vier buurlanden**, en merkten per land opvallende verschillen op.