In welke regio je werkt, kan tot 900 euro verschil maken op je brutoloon: zoveel verdien je gemiddeld in de Vlaamse provincies en in Brussel

JobatBrussel kent de hoogste gemiddelde brutolonen van ons land. Toch staan er vele duizenden vacatures open in de hoofdstad. Wat is het loonverschil met een job in de vijf Vlaamse provincies? En welke voor- en nadelen zijn er nog bij een job in Brussel? Jobat.be pluist het uit.

Hoogste lonen

In Brussel verdiende je vorig jaar gemiddeld 4.475 euro bruto per maand. Zo blijkt uit het meest recente Jobat Salariskompas.

Dit cijfer toont een groot verschil met de provincies. Zo lag het maandelijks brutoloon zo’n 900 euro lager in West-Vlaanderen (3.579 euro) en Limburg (3.597 euro). Vlaams-Brabant komt het dichtst in de buurt van ‘het land van Manneken Pis’, met 3.948 euro bruto, gevolgd door Antwerpen (3.866 euro) en Oost-Vlaanderen (3.704 euro).

*Kleine nuance: met de indexeringen van 2023 achter de rug, liggen de brutobedragen in werkelijkheid alweer enkele percenten hoger.

Bovenstaand overzicht maakt wel de onderlinge verschillen tussen hoofdstad en Vlaanderen duidelijk. Die hebben te maken met de werksituatie in Brussel. In onze hoofdstad bevinden zich namelijk heel wat grote bedrijven en organisaties; denk maar aan de EU. Er zijn tevens een groot aantal kaderleden en ambtenaren aan het werk. Die profielen verdienen gemiddeld meer dan bedienden en arbeiders.

De bedragen hierboven zijn brutolonen. Daarvan worden bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen afgehouden. Wat vervolgens overblijft, is je nettoloon. Via deze tool maak je zelf de berekening van bruto naar netto.

Meer vakantie

Het hoge loon is dus een mooie troef van een job in Brussel. Werknemers krijgen er gemiddeld ook meer vakantiedagen: wie in Brussel werkt, kan doorgaans rekenen op zo’n 29 vakantiedagen per jaar. In Vlaanderen zijn dat er twee minder.

Iedereen is welkom

De hoofdstad heeft ook andere voordelen in petto. Zo is er de grote concentratie aan bedrijven van zowel Belgische als internationale bodem. Je kunt er onder meer aan de slag in de financiële sector, IT, gezondheid en bij de overheid. Brussel is dan ook steeds op zoek naar allerlei profielen: arbeiders, bedienden, ambtenaren en kaderleden.

De hoofdstad is een mengelmoes van talen. Ben je het Frans nog niet machtig? Geen nood. Heel wat werkgevers vereisen geen tweetaligheid, maar zijn zelfs net op zoek naar Nederlandstalige krachten.



Een samenwerking met Franstalige collega’s kan dan weer een boost betekenen voor je talenknobbel. Geen betere leerschool om een taal te leren dan er dagelijks mee geconfronteerd te worden.



Files en vertragingen

Eventuele nadelen van een job in Brussel zijn de afstand en mogelijke mobiliteitsproblemen. Wie aan de kust of in het oosten van Limburg woont, staat sowieso voor een lange pendelbeurt. Met de wagen naar onze hoofdstad afzakken is quasi een garantie op filerijden en ook het spoor kan al eens met serieuze vertragingen kampen. Bekijk het echter langs de zonnige kant: regelmatig thuiswerk raakt steeds meer ingeburgerd, ook in Brussel.

