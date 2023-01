“In sommige gemeenten daalt de prijs van appartementen met meer dan 20%”: ontdek hier hoe de vastgoedprijzen in jouw gemeente evolueren

Ook in 2022 zijn de prijzen van huizen en appartementen opnieuw gestegen, in sommige gemeenten zelfs met meer dan 30 procent. Dat blijkt uit onze Woonwijzer, in samenwerking met notaris.be . Al is er is wel beterschap op komst: “De tijd van prijzen die de pan uitslaan is in 2023 voorbij”, klinkt het. Bekijk hieronder hoe de vastgoedprijzen in jouw gemeente geëvolueerd zijn.

“Dit jaar zijn we opnieuw op weg naar een evenwichtige vastgoedmarkt”, zegt Bart Van Opstal, woordvoerder bij notaris.be. “In het laatste trimester van 2022 zagen we de markt duidelijk afkoelen. De tijd dat mensen met hoge bedragen tegen elkaar opbieden, is voorbij. We verwachten dus dat de prijs van heel wat appartementen en huizen gaat dalen.” Toch is er een belangrijke kanttekening: “Woningen met een hogere energiescore zullen nog wél duurder blijven worden. Vanaf dit jaar is het immers verplicht om woningen met een EPC-label E of F te renoveren. Energiezuinige woningen zullen dus populair en extra duur worden. Het is dus eigenlijk een dubbeltje op zijn kant.”

Trends op de huizenmarkt

Een woonhuis in ons land kostte in 2022 gemiddeld 319.123 euro. Dat is zo’n 8,2 procent meer dan in vergelijking met 2021. Een opvallend voorbeeld is de gemeente Vleteren. In het West-Vlaamse dorp werd een woning vorig jaar bijna 40 procent duurder. Ook in steden zoals Herselt (Antwerpen), Mesen (West-Vlaanderen) en Baarle-Hertog (Antwerpen) moest je vorig jaar minstens 30 procent meer neertellen voor een huis, dan in 2021.

Gelukkig waren er ook gemeentes waar de prijs van een huis wat daalde. Zo betaalde je in Bever, in Vlaams-Brabant, 22 procent minder voor een huis dan in 2021. En ook in Linkebeek (Vlaams-Brabant) en Boechout (Antwerpen) kon je een huis tegen een iets lagere prijs scoren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Bekijk het over vijf jaar”

Het is echter belangrijk om je niet te hard te focussen op bovenstaande jaarprijzen. “Het is belangrijk om de huizenprijzen over een langere termijn met elkaar te vergelijken”, zegt onze woonexpert Björn Cocquyt. “Over een periode van vijf jaar zijn bepaalde tendensen goed zichtbaar. Als je een minder lange termijn overschouwt, dan heb je veel meer kans op schommelingen en krijg je een vertekend beeld.”

Pas als je de prijzen over een langere periode naast elkaar legt, kun je die informatie als koper gebruiken om specifiek in bepaalde gemeenten op zoek te gaan naar een meer betaalbare woning. “In de traditioneel goedkopere gemeenten neemt de waarde van vastgoed doorgaans minder snel toe dan elders. Vaak heeft dat te maken met de locatie: er zijn minder voorzieningen of ze liggen meer afgelegen. Dat tempert de interesse van kandidaat-kopers, waardoor de prijzen niet zo fel onder druk komen te staan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook