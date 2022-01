“In plaats van dingen te kopen, betalen we voor het gebruik”: zo kan de circulaire economie nu al je leven veranderen

Ledeberg Klara is eigenaar van het eerste 'inschuif­huis'. "Van verbouwen ken ik niks, en ik wilde geen vijf jaar op een werf leven”

In de Edward Blaesstraat in Ledeberg is een nieuw huis gezet. Dat gebeurde - inclusief sloop van het oude huis - in hoop en al zes weken. Klara Malschaert is de trotse eigenaar van het eerste ‘inschuifhuis’ in Gent. Het werd helemaal gemaakt in een atelier in Eeklo, en kant en klaar geleverd. “Mijn oude woning verbouwen zag ik niet echt zitten, dit was de perfécte oplossing.”

