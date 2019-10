IN KAART. Bekijk hier hoeveel het gemiddeld inkomen in uw gemeente bedraagt LH TT

24 oktober 2019

11u27 19 Geld Het gemiddelde netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2017 18.331 euro per jaar. Een jaar eerder ging het nog om 17.824 euro. Onder dat cijfer schuilen echter heel wat regionale verschillen. Zo moeten de inwoners van het Waals en vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het met beduidend minder financiële middelen stellen dan de Vlaming. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Bekijk de cijfers voor jouw gemeente op de kaart en in de tabel onderaan.

Met een bedrag van 19.636 euro ligt het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7 procent boven het nationale gemiddelde. Het gemiddelde inkomen van de Waal ligt 6 procent onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met liefst 22 procent minder moet stellen. Het netto belastbaar inkomen is je brutoloon zonder socialezekerheidsbijdragen en aftrekbare kosten.

Op provinciaal vlak blijft Vlaams-Brabant de koploper (21.462 euro). Ook in Waals-Brabant ligt het gemiddeld inkomen per inwoner met 21.035 euro boven de kaap van 21.000 euro. Oost-Vlaanderen vervolledigt de top drie (19.927 euro), Antwerpen staat op vier en West-Vlaanderen op vijf. Limburg kent duidelijk het laagste gemiddelde inkomen in Vlaanderen met 18.311 euro. Henegouwen blijft de armste provincie, maar Brussel scoort dus nog lager (14.372 euro).

Sint-Martens-Latem blijft rijkste gemeente

Als we naar de gemeenten kijken, blijft Sint-Martens-Latem de rijkste van het land (30.748 euro). Keerbergen, Oud-Heverlee, het Waals-Brabantse Lasne (de eerste Waalse gemeente) en het Antwerpse Hove vervolledigen de top vijf van rijkste gemeenten.

Het Brusselse Sint-Joost-ten-Node blijft de hekkensluiter (9.297 euro) met een inkomen dat bijna 50 procent lager ligt dan het nationale gemiddelde. Met Sint-Jans-Molenbeek, Farciennes (de armste Waalse gemeente), Anderlecht, Dison, Schaarbeek, Koekelberg en Brussel telt België nog zeven andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 procent onder het nationale gemiddelde ligt. Het West-Vlaamse Mesen heeft de laagste inkomens van Vlaanderen (13.719 euro).

De cijfers zijn berekend op basis van de aangiftes van de personenbelasting van vorig jaar, dus voor de inkomsten van 2017 en geven de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen weer. Niet-belaste inkomsten zoals kindergeld en het leefloon maken geen deel uit van de fiscale inkomens.

