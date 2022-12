IN KAART. Bankautomaten verdwijnen: waar in jouw buurt kan je binnenkort nog geld afhalen?

Nergens in Europa klagen inwoners zo luid over de beschikbaarheid van geldautomaten als in België. En beterschap lijkt niet meteen op komst. De vier grootbanken in ons land besloten enkele jaren geleden om samen enkel nog neutrale cashpunten uit te baten. Tegen 2025 willen ze er zo 2.200 overhouden, in plaats van de 5.500 bankautomaten die er vorig jaar nog waren. Ga jij er straks nog een in je buurt hebben? Zoek het op via de interactieve kaart in dit artikel.

In geen enkel ander land in de eurozone lijkt het zo moeilijk om cash af te halen als in België. Dat bleek uit een bevraging van de Europese Centrale Bank. Ruim een kwart van de Belgen gaf daarin aan moeilijkheden te ondervinden om aan cash geld te geraken.

Die uitkomst hoeft niet te verbazen. Op acht jaar tijd is het aantal geldautomaten in ons land zowat gehalveerd tot ongeveer 4.000. In 2015 waren het er nog 8.750, eind vorig jaar 5.441. De reden voor die forse vermindering ligt bij de hoge kosten voor het beheer van eigen automaten, zeggen de banken. Ook de komende jaren zullen nog heel wat automaten sneuvelen.

Om de kosten te verlagen, sloegen Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC enkele jaren geleden de handen in elkaar. Samen richtten ze Batopin op: een gedeeld netwerk van neutrale bankautomaten dat ze samen beheren. Je hebt ze misschien al zien opduiken in je buurt: de zogenaamde CASH-punten. Het zijn ruimtes met automaten in de huisstijl van Bancontact. Je kan er geld afhalen en storten.

Bekijk op deze kaart hoeveel neutrale cashpunten er in jouw buurt zijn of komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mee evolueren met de maatschappij

Tegen eind 2024 moeten er 2.240 van die neutrale punten komen, verspreid over heel België. “Het doel is om een evenwichtig netwerk van CASH-punten aan te bieden, rekening houdend met waar mensen wonen, werken, cash gebruiken en hoe ze zich verplaatsen”, klinkt het. Volgens Batopin is er vandaag een overaanbod van geldautomaten op bepaalde plekken en is de spreiding ervan niet mee geëvolueerd met nieuwe vormen van wonen, werken, winkelen en mobiliteit.

In de toekomst zullen er dus vooral geldautomaten te vinden zijn in dichtbevolkte gebieden, plaatsen met veel woon-werkverkeer en dicht bij de winkels. Heel wat dorpen, daarentegen, vallen daardoor uit de boot. Ook in bankfilialen komen er geen geldautomaten meer. “De nieuwe CASH-punten komen op plaatsen die mensen intuïtief aanvoelen als ‘de juiste plek’ om cash af te halen en te storten. Kortom: het juiste aantal op de juiste plaatsen.”

37 procent

Batopin maakt zich sterk dat 95 procent van de bevolking een automaat zal vinden binnen een straal van vijf kilometer. Momenteel zijn er al zo’n 850 van die punten actief in België, of 37 procent van het totaal. Je vindt ze vooral rond de grotere steden en enkele centrumsteden, maar ook in de buurt van stationsgebouwen en winkelcentra. Toch heerst er heel wat bezorgdheid rond de CASH-punten. De vrees bestaat dat de dekking onvoldoende zal zijn en dat de werkelijke afstand in de praktijk groter zal zijn dan de beloofde vijf kilometer, aangezien het om een afstand in vogelvlucht gaat.

Quote KBC rekent vandaag 50 cent aan per geldopname, net als ING voor wie een Lion Account heeft.

Een bijkomend punt zijn de eventuele kosten die banken aanrekenen wanneer je geld afhaalt bij zo’n CASH-punt. De automaten behoren immers niet tot hun eigen netwerk. Zo rekent KBC vandaag 50 cent aan per geldopname, net als ING voor wie een Lion Account heeft. Trouwens, ING rekent die klanten ook al 50 cent per opname aan bij een ING-automaat. Andere banken rekenen voorlopig geen extra kosten aan.

Toegankelijkheid garanderen

De weerstand is ook te horen bij de overheid. Zo liet minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), vorige maand weten dat de Belgische mededingingsautoriteit een onderzoek voert naar Batopin.

Ook consumentenorganisatie Test-Aankoop en seniorenvereniging OKRA springen mee op de kar om de verdere afschaffing van geldautomaten tegen te gaan. Ze willen dat de banken terugkeren naar het aantal bankautomaten van december 2021, namelijk 5.500. Ze stellen dat 95 procent van de bevolking binnen 2,5 kilometer toegang moet hebben tot een automaat, gemeten volgens de werkelijk afgelegde afstand. Ook willen ze dat elke gemeente over minstens één automaat per 1.500 inwoners kan beschikken.

Lees ook: