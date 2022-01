In geen enkele supermarkt is Nespresso te koop, behalve (heel even) in Delhaize: “Ze hebben ons verkoopmodel ondergraven”

Als wereldster George Clooney het gezicht is van jouw koffiemerk, dan kan je al eens inzetten op exclusiviteit. Nespresso houdt daarom al jaren hun koffie uit de rekken van supermarktketens of buurtwinkels. Ze gaan zelfs verder, de capsules zijn enkel in hun schaarse eigen winkels te koop of in hun webshop. Toch kwam er onlangs een eind aan die exclusiviteit, of toch voor even. De Belgische supermarktketen Delhaize zette Nespresso schaakmat en bood de capsules aan in hun winkelrekken en dat met hoge kortingen. Gevolg: een stormloop naar Delhaize en een misnoegd koffiebedrijf.