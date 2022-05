In de zomer verbruik je een stuk minder energie: is het slim om je voorschotfactuur dan te verlagen?

MijnenergieJe energieverbruik neemt in de lente en zomer een flinke duik. Je hoeft niet meer te verwarmen en ook de kosten voor verlichting nemen af. Is het dan zinvol om gedurende deze maanden je voorschotfactuur te laten verlagen? En is dat ook zomaar een optie? Mijnenergie.be pluist het uit.

Als je op dit moment een vast contract hebt voor je gas en elektriciteit, betaal je gedurende de looptijd hetzelfde tarief. Je energieleverancier mag dat alleen wijzigen aan het einde van je contract. Tekende je bijvoorbeeld in juli 2020 een vast contract voor twee jaar, dan blijft de energieprijs in jouw contract voor twee jaar de energieprijs van juli 2020. Zodra je contract afloopt, zal je energieleverancier het bedrag aanpassen volgens je verbruik en de huidige energieprijzen.

Heb je een variabel contract? Dan krijg je periodieke afrekeningen. Die evolueren mee met de markt: als de energieprijzen stijgen, stijgt ook de prijs van je energiefactuur.

Belangrijk om te weten: zowel bij een vast als een variabel contract, kan je energieleverancier je niet dwingen om je voorschotfactuur te verhogen. Natuurlijk kunnen er grondige redenen zijn om dat wel te doen. Bijvoorbeeld omdat je verbruik sterk steeg of daalde of - voor een variabel contract - omdat je voorschot niet meer matcht met de huidige energieprijzen.

Het goedkoopste tarief strikken? Vergelijk hier de actuele prijzen van energieleveranciers

Minder betalen in de zomer

Het is logisch dat je in de zomer meestal minder betaalt voor energie dan in de winter. Omdat de energieleveranciers jaartarieven afficheren, zijn die schommelingen doorheen het jaar al ingecalculeerd. Ze houden er dus ook rekening mee dat de marktprijzen zich in de zomer op een lager peil bevinden dan tijdens de herfst en de winter.

Of het ook nut heeft om zelf je voorschotbedrag aan te passen op basis van de seizoenen? Daar is weinig consensus over. Er zijn wel enkele redenen om hierin voorzichtig te zijn. Ten eerste kan het Belgische weer onvoorspelbaar zijn. Koude zomers met veel regen zijn niet zo uitzonderlijk. Verkeerde inschattingen zijn hier dus snel gemaakt. Vraag je ook af of het wel handig is indien je tijdens de zomermaanden bijvoorbeeld maar 50 euro betaalt voor je energie, maar in de wintermaanden dan ineens 350 euro zou moeten ophoesten.

Energie besparen in de lente? Deze tips zetten je op weg

Ideale bedrag

In essentie wil je je voorschotfactuur zo afstemmen dat je bij de eindafrekeningen niet of amper moet bijbetalen. Het interessantste is dan ook om je gemiddelde jaarverbruik te bekijken en dat te vergelijken met het tarief dat je moet betalen voor je energie. Op basis daarvan kan je een realistische inschatting van je ideale voorschotbedrag maken.

Let wel: niet elke leverancier biedt zijn klanten de mogelijkheid om zelf de voorschotfactuur aan te passen. Dat lukt het gemakkelijkst bij de leveranciers die het consumentenakkoord van de federale overheidsdienst Economie hebben ondertekend, waaronder enkele grote spelers als Engie, Luminus en Eneco.

Via de website van de leverancier kun je in je klantenprofiel het bedrag aanpassen. Meestal vind je er ook analyses van je huidige verbruik. Je kan ook bellen naar de klantendienst. Is er bij jou intussen al een digitale meter geïnstalleerd? Dan kan je op die manier je energieverbruik in de gaten houden, bijvoorbeeld via de online diensten van netbeheerder Fluvius. Je verbruikshistoriek wordt daar dagelijks bijgewerkt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijnenergie:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijnenergie.

MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.