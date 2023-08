In de late herfst van je carrière nog een professionele switch maken? “Dit is de belangrijkste reden om een nieuwe job na je 60ste te overwegen”

JobatBijna dertig procent van de zestigplussers willen binnen het jaar van rol of functie veranderen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta. Maar waarom zou je in de nadagen van je loopbaan nog zo'n ommekeer maken? En hoe pak je dat dan het beste aan? Jobat.be klopte aan bij Pieter Marechal, medeoprichter van Sixie, een hr-bedrijf dat zich richt op de begeleiding van 60+’ers.

Kennis en ervaring delen

“De belangrijkste reden om een nieuwe job na je 60ste te overwegen, is om terug energie uit je werk te halen”, weet Pieter Marechal. “Op die leeftijd ben je meer dan ooit in staat om collega’s te versterken met je kennis en ervaring. Eens de 60 voorbij willen velen zich meer focussen op waar ze goed in zijn, willen ze impact hebben en routinematig werk vermijden. Dat kan door een nieuwe uitdaging te zoeken, en dat kunnen ook tijdelijke projecten zijn, waarin de overdracht van kennis en ervaring meer centraal komt te staan.”



Leeftijdpiramide

Volgens Marechal heeft onze maatschappij eveneens alle baat bij zo’n carrièreswitches op latere leeftijd. “Onze arbeidsmarkt heeft niet alleen nood aan voldoende mensen die aan de slag blijven, maar vooral ook aan kennis en ervaring. We hebben door onze leeftijdpiramide de luxe niet om zomaar elke 60+’er die stopt te vervangen. We hebben die mensen dus nog nodig. Daarenboven hebben heel wat 60+’ers een professionele houding en een attitude die werkgevers erg waarderen.”

Doordachte beslissing

Sommige 60+’er voelen zich wél nog comfortabel in hun huidige job en staan net weigerachtig tegen veranderen van job. “Bijvoorbeeld omdat je dan afstand doet van je opzegtermijn”, weet Marechal. “Maar dat is echter een berekend risico als je het goed aanpakt. Wie voldoende aandacht heeft voor de juiste match zal merken dat een nieuwe uitdaging, die goed aansluit bij je kennis en ervaring, een verademing is.”



Do’s and don’ts

Wie als oudere werknemer de stap naar een nieuwe job wil zetten, kan in eerste instantie een gesprek aangaan met de hr-verantwoordelijke van de huidige werkgever of je kan er ook voor kiezen om totaal nieuwe horizonten te verkennen. “Durf te kiezen voor een nieuwe omgeving in een andere sector. Je zal verrast zijn waar jouw competenties een meerwaarde kunnen bieden."

“Het kan tevens erg boeiend zijn om voor afwisselend projectmatige opdrachten in verschillende bedrijven en organisaties te kiezen. Op die manier kan je met meerdere groepen collega’s aan de slag. Kies voor uitdagingen waar je positieve energie van krijgt, zodat je (opnieuw) ten volle kan genieten van werken.”

“Onze belangrijkste tip is om het proces naar een nieuwe uitdaging niet overhaast af te handelen. De specifieke kennis en ervaring die je over je carrière hebt opgebouwd zijn uniek en verdienen het om intensief mee aan de slag te gaan. Op die manier kan de juiste match gevonden worden binnen een ruim netwerk van bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar wat jij te bieden hebt. Zorg dat je er zeker van bent dat je voldoende opties in overweging hebt genomen en verzeker dat er een goeie match is tussen jou en je nieuwe werkomgeving."

“Wees tot slot geen allesweter. Sta open om nog bij te leren. In een nieuwe omgeving of een nieuwe sector zal je merken dat ook jouw jarenlange kennis en ervaring nog aangevuld kan worden”, besluit Marechal.



