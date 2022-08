In de echte wereld is het afwachten, maar virtueel crasht de vastgoedmarkt: “Eén platform kent zelfs een verlies van 96 procent ten opzichte van de hoogdagen”

In België kijkt iedereen angstvallig uit naar een daling van de vastgoedprijzen, maar het zijn de prijzen van virtueel vastgoed die momenteel de dieperik in gaan. In de zogeheten ‘metaverse’ zijn de handelsvolumes in vastgoed nog maar een fractie van wat ze ooit waren. Toch blijft de virtuele vastgoedmarkt zijn potentieel behouden en blijft Meta, het vroegere Facebook, geld pompen in de virtuele wereld.

De metaverse kan je zien als een virtuele wereld waar gebruikers in kunnen leven en interageren. Het is een netwerk van virtuele 3D-ruimtes waarin gebruikers activiteiten uitvoeren via een eigen persoonlijke avatar, een digitale dubbelganger als het ware. Vooral tijdens de hoogdagen van de coronapandemie begon de metaverse te boomen. Facebook – nu Meta – en CEO Mark Zuckerberg zijn grote believers en investeren er massaal veel geld in. Want waar gebruikers zijn, valt geld te rapen, en niet alleen voor Facebook.

Virtuele percelen

Om een idee te krijgen van hoeveel geld er in de metaverse omgaat, kijken we even naar Sandbox, één van de grootste metaverse platformen van het moment. Sinds de start van het project niet zo lang geleden bedroeg het totale handelsvolume van virtueel vastgoed er maar liefst 340 miljoen dollar. In die virtuele economie is vastgoed één van de onderdelen.

Snoop Dogg

Net zoals je in de echte wereld percelen grond kunt kopen, kan je ook in de metaverse eigenaar worden van jouw stukje grond, dat je vervolgens kan inrichten zoals jij dat wil. In juli 2020 bedroeg de prijs voor een lap grond in Decentraland, een ander groot metaverse platform, maar liefst 17.700 dollar. De grote interesse en beperkte hoeveelheid virtueel land deed de prijs omhoogschieten, net als het feit dat je de buur kan worden van Snoop Dogg of andere sterren.

Krimp

Vandaag is datzelfde stukje grond nog “maar” 3.800 dollar waard. “We mogen echt wel spreken van een crash op de virtuele vastgoedmarkt,” vertelt Stefan Willems, beursanalist bij spaarvarkens.be. “Niemand wil nog virtueel vastgoed kopen. De markt staat fors onder druk nu de hype is gaan liggen.”

De verklaring voor deze crash ligt in meerdere oorzaken. “Geld is fors duurder geworden het afgelopen jaar”, legt Willems uit. “De rentevoeten staan terug hoger en de Amerikaanse economie zit in een recessie. Mensen hebben minder geld of springen er voorzichtiger mee om, waardoor ze minder geneigd zijn om te investeren in speculatieve producten zoals de metaverse.”

Cryptocrash

De grootste verklaring voor de crash ziet Willems in de ineenstorting van de markt voor cryptocurrency: “Die heeft het afgelopen jaar fikse klappen gekregen. En laat de transacties in de metaverse nu vooral gebeuren in cryptovaluta zoals Ethereum.” Intussen is het handelsvolume in de Sandbox geslonken tot 2,9 miljoen dollar in juli, een verlies van 96 procent ten opzichte van de hoogdagen.

Blijvend geloof

Toch blijft Meta, het moederbedrijf van Facebook, geld pompen in de metaverse. Het voorbije kwartaal alleen al verloor het bedrijf zo’n slordige 2,8 miljard dollar met hun VR divisie. “CEO Mark Zuckerberg blijft overtuigd van het potentieel. Meta alleen zal de komende jaren tientallen miljarden dollars in deze industrie investeren, maar het zal nog even duren vooraleer de metaverse echt winstgevend zal zijn.” Willems raadt dan ook aan om voorlopig niet te investeren in virtueel vastgoed.

