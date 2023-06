“In België kan een alleenstaande nog amper rondkomen, hier wel”: Sabine (61) verruilde haar leven in België voor een pensioen in Spanje

Steeds meer gepensioneerde landgenoten verlaten België definitief en gaan op pensioen in het buitenland. Eén van de redenen om ons land vaarwel te zeggen is dat het elders goedkoper leven is. Hoeveel besparen ze gemiddeld en waarop? En welke elementen speelden nog een rol in de keuze om te vertrekken? (Groot)moeder Sabine (61)verhuisde na een stresserende loopbaan voorgoed naar het Spaanse eiland Tenerife: “De ziekenzorg is hier van dezelfde kwaliteit, maar alle behandelingen en medicijnen zijn wel compleet gratis.”