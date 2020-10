Impact van coronacrisis op begroting 2020 wordt op 14 miljard euro geraamd

Jobs Dit moet je weten als je aan de slag wil als bewakings­agent

9 oktober Ben jij betrouwbaar, diplomatisch, oplossingsgericht en wil je graag werkzekerheid? Dan is het geen slecht idee om je om te scholen tot securityspecialist. Afgelopen jaar werden er volgens de VDAB maar liefst 2.127 bewakingsagenten gezocht. En dat is lang niet het enige veiligheidsprofiel waar een enorme vraag naar is! Jobat.be biedt je een greep uit de mogelijkheden.