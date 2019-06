Immoweb sleept concurrent Immoscoop voor rechter ADN

21 juni 2019

16u51

Bron: Belga 3 Geld De grootste vastgoedwebsite van ons land, Immoweb, heeft concurrent Immoscoop gedagvaard. Immoweb beschuldigt Immoscoop ervan de mededingingsregels te overtreden. De zaak wordt woensdag in kort geding behandeld.

Immoscoop is een coöperatieve vennootschap die in 2016 werd opgericht en waar intussen 565 vastgoedkantoren bij aangesloten zijn. Op enkele jaren tijd kende het portaal een sterke groei, met name in de regio Antwerpen. "Wat bezoekersaantallen betreft staan wij op nationaal vlak nu op de vierde plaats, maar in bepaalde regio's in het Antwerpse staan we op plaats twee of zelf één", zegt woordvoerder Wim Peleman. "In andere regio's breiden we organisch uit."

“Boycot”

Volgens Immoweb overtreedt Immoscoop echter de mededingingswet. Daarom heeft de website zijn concurrent, net als vijf oprichtende vastgoedkantoren, gedagvaard. De marktleider stelt onder meer dat "Immoscoop zich van andere vastgoedsites onderscheidt doordat ze niet neutraal is" en "uitsluitend de belangen van vastgoedmakelaars dient". Door nieuwe zoekertjes gedurende een bufferperiode van enkele maanden alleen op het eigen platform te plaatsen, boycotten de vastgoedmakelaars aangesloten bij Immoscoop andere vastgoedwebsites, klinkt het.

De collectieve boycot van andere vastgoedsites heeft als doel en als gevolg de concurrentie tussen deelnemende vastgoedmakelaars te beperken, en zo de winst van die makelaars op kunstmatige wijze te verhogen, dit ten nadele van de consument Immoweb

"De collectieve boycot van andere vastgoedsites dan Immoscoop heeft als doel en als gevolg de concurrentie tussen deelnemende vastgoedmakelaars te beperken, en zo de winst van die makelaars op kunstmatige wijze te verhogen, dit ten nadele van de consument", luidt het in de dagvaarding. "De aanpak is duidelijk: hoe meer vastgoedkantoren zich bij de boycot aansluiten, hoe minder concurrentie er overblijft, en hoe langer de duur kan zijn van de boycot.”

“Intimidatie”

In een reactie zegt woordvoerder Wim Peleman dat hij ervan overtuigd is dat Immoscoop geen inbreuken pleegt op de mededingingswet en dat Immoweb zijn concurrent probeert te intimideren. "Wij hebben het gevoel dat Immoweb zijn dominante positie niet wil verliezen", zegt hij.

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen buigt zich woensdag in kort geding over de zaak.