IMF: “Diepe recessie in Europa lijkt uitgemaakte zaak” HAA

30 maart 2020

16u11

Bron: ANP 1 Geld Een diepe recessie in Europa lijkt dit jaar een uitgemaakte zaak. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op basis van de laatste ontwikkelingen van de corona-uitbraak.

De totale economische schade is nog niet duidelijk. Dit hangt volgens het fonds vooral af van hoelang de vele beperkende maatregelen overal van kracht blijven. Elke maand dat grote Europese economieën hun niet-vitale sectoren stil laten liggen, slinkt hun jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) waarschijnlijk met zo'n 3 procent. Bij die inschatting is nog geen rekening gehouden met andere verstoringen.

Minstens zo erg als 2008

Wat betreft de bestrijding van de coronacrisis in Europa, maakt het IMF zich vooral zorgen over de groep landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Zij hebben niet allemaal genoeg financiële slagkracht om hun eigen economie goed te ondersteunen. Meerdere van deze landen hebben al bij het IMF aangeklopt voor noodkredieten.



Het IMF vreest wereldwijd voor een recessie die minstens zo erg is als tijdens de financiële crisis van 2008, of erger, zo werd vorige week al bekend. Opkomende economieën hebben naar schatting minstens 2.500 miljard dollar (2.266 miljard euro) aan steun nodig. Ook in de grootste economie van de wereld, die van de Verenigde Staten, wordt een economische neergang voorzien.

