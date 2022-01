Ilias kocht als 14-jarige zijn eerste Bitcoin: “Mijn cryptoportefeuille is intussen zo’n 50 keer meer waard”

Marc Coucke investeert 20 miljoen euro in bedrijf dat 5.000 laadpalen in België wil installe­ren

Marc Coucke gaat 20 miljoen euro investeren in EnergyVision, een bedrijf dat een Belgisch laadpalennetwerk wil bouwen voor elektrische auto’s. Het plan is om laadpleinen aan te leggen, in steden. Zodat wie in de stad woont, en thuis geen oprit met laadpaal kan hebben, toch elektrisch kan rijden. Tegen eind volgend jaar moeten de eerste 5.000 palen er staan.

10 januari