Ikea schrapt tot 120 jobs in ons land, “maar creëert ook 100-tal nieuwe functies” HA

14 januari 2019

22u35

Bron: Belga 0 Geld De directie van Ikea heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat ze in het kader van de herstructurering in ons land niet alleen banen zal schrappen, maar ook een honderdtal nieuwe functies zal creëren. Dat is vernomen in vakbondskringen.

In het kader van de in november aangekondigde herstructurering sneuvelen in ons land 100 tot 120 jobs in het hoofdkantoor en in de hr-diensten van de winkels. Dit collectief ontslag maakt deel uit van een wereldwijde herstructurering waarbij in totaal 7.500 van de 160.000 jobs geschrapt worden.

Daarnaast wil men meer investeren in nieuwe en bestaande winkels en in logistieke centra, in de ontwikkeling van winkels in stadscentra en de uitbouw van e-commerce.



Tijdens een bijzondere ondernemingsraad kregen de vakbonden vanavond meer precieze informatie over waar de jobs precies geschrapt zullen worden. Anderzijds zouden in ons land ook een honderdtal nieuwe functies gecreëerd worden. De vakbonden wilden hierover niet meer informatie kwijt omdat ze de primeur willen laten aan het personeel dat morgen zal geïnformeerd worden.