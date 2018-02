IKEA komt niet naar West-Vlaanderen LPS & FT

05 februari 2018

17u48

Bron: Eigen berichtgeving 4 Geld De Zweedse meubelgigant IKEA doekt de plannen voor een nieuw woonwarenhuis op Ter Biest in Wevelgem op. Meer nog, er komt helemaal geen vestiging in West-Vlaanderen, dus ook Kortrijk valt af.

"IKEA België heeft beslist om de plannen voor de ontwikkeling van een nieuw woonwarenhuis in West-Vlaanderen volgens het concept van een klassieke grote winkel - zoals gekend in België - niet verder te zetten", zegt IKEA-woordvoerster Annelies Nauwelaerts.

"Het snel veranderende retaillandschap, het consumentengedrag dat wijzigt en het stijgende belang van e-commerce vragen om nieuwe manieren die beantwoorden aan de behoeften van onze klanten", vervolgt de woordvoerster nog. "Fysieke winkels blijven de kernactiviteit van IKEA, de hoeksteen van onze relatie met de klant."

IKEA dacht aan een vestiging van 45.000 vierkante meter op Ter Biest in Wevelgem en rekende op 300 tot 500 jobs. Er werd daarnaast 12.000 vierkante meter aan retail voorzien en 4.000 vierkante meter aan ontspanning met mogelijk een binnenspeeltuin, fitness, lasershooting en restaurants. Ook aan Ring Shopping in Kortrijk werd aan een nieuwe IKEA-vestiging gedacht.

Webshop

Om de noden van de klanten te beantwoorden, blijft IKEA investeren in bestaande winkels, klinkt het nog, "met speciale aandacht voor de verdere verbetering van het gemak en de beleving". Concreet voor West-Vlaanderen zoekt IKEA "andere types van verkooppunten, als aanvulling op de bestaande winkels". Ook in Antwerpen geldt datzelfde plan. "Zo kunnen we ook onze klanten bereiken die vandaag moeilijk tot in onze huidige winkels raken en trekken we ook klanten aan die we vandaag nog niet bereiken. Zeer binnenkort zullen wij bovendien onze webshop lanceren."