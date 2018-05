Ikea Group schrapt 150 banen, ook België getroffen ADN

03 mei 2018

16u07

Ikea Group gaat 150 banen schrappen. Dat maakt de Zweedse meubelgigant zelf bekend. De overgrote meerderheid van de jobs -110- verdwijnt in Zweden, maar ook België en Nederland zijn getroffen.

Het is nog onduidelijk hoeveel jobs er precies in ons land zullen verdwijnen, de onderhandelingen moeten nog starten, zegt een woordvoerster vanuit Zweden.

Het banenverlies houdt verband met de omslag naar e-commerce. Ikea was hier vrij laat mee, maar is onlangs toch met een webshop gestart. "We streven naar een meer eenvoudige organisatie, die meer wendbaar en minder bureaucratisch is", zegt retailmanager Tolga Öncü aan de Zweedse krant The Local.

De banen die verdwijnen zijn "global support"-functies, beklemtoont de woordvoerster van Ikea in België, Annelies Nauwelaerts. Het gaat om ondersteunende functies voor de groepsorganisatie, in bijvoorbeeld human resources, marketing en communicatie. Deze mensen zijn tewerkgesteld in Zaventem. "De Belgische organisatie en het distributiecentrum in Winterslag zijn niet betrokken bij de reorganisatie."