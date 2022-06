“Ik wist totaal niet wat ik aan het doen was, het geluk kon niet blijven duren.” Q-dj Maarten Vancoillie (33) over zijn prille start als belegger

Zijn rol als gastheer in onze nieuwe podcastreeks rond beleggen kwam als geroepen. Maarten Vancoillie beleefde al een eerste, avontuurlijke reis als investeerder. Met succes. “Maar ook met heel wat geluk. Ik wil eigenlijk niet langer zo kinderachtig met mijn geld omgaan”, geeft de Qmusic-presentator toe. Onze jonge beleggers Charlotte Van Brabander (32) en Cédric Proost (22) buigen zich over het parcours van ‘hun’ presentator en trakteren de radiostem op tips voor de toekomst.

“Ik begrijp veel te weinig van beleggen”, biecht Maarten Vancoillie meteen op. Een WhatsApp-groepje met vrienden dreef hem toch zover om eind 2020, in volle lockdown, voor het eerst cryptomunten, NFT’s en een pakketje aandelen te kopen. “Zo onderhielden we met de vrienden toch wat connectie tijdens de pandemie. Bovendien had ik in die periode tijd om ermee te starten”, blikt Maarten terug.

De Q-man sprong erin zonder voorkennis — “echt élke beleggersterm moest ik googelen” — en met de opbrengst van spullen die hij tweedehands verkocht. “Eigenlijk wist ik totaal niet wat ik aan het doen was. Twee NFT’s zijn helemaal gecrasht, een andere heb ik gelukkig met een mooie winst kunnen verkopen. Ik maakte ook wat winst met mijn crypto en enkele aandelen. Ik deed zomaar wat. Een vriend raadde mij bijvoorbeeld aan om te investeren in het meme-aandeel AMC. Ik ben er gelukkig op tijd voor een deel uitgestapt met winst, vooraleer het gecrasht is.”

Onwetendheid

Maarten investeerde zelf zo’n 2.000 euro en genoot van enkele duizenden euro’s opbrengst als return. “Ik kocht er een mooie fiets mee en plaatste zonneweringen en rolluiken aan mijn woning. Maar de onwetendheid over de beurs hield me voortdurend bezig. Vandaag heb ik nog wat NFT’s, crypto en aandelen staan, maar ik beleg alleen verder met mijn winst. Mijn oorspronkelijke inzet heb ik verkocht. Het geluk kon niet blijven duren en die manier van investeren voelde niet verstandig aan.”

De presentator is daarom naar eigen zeggen verheugd om deel uit te maken van de nieuwe podcast met Cédric en Charlotte. “Ik ben het beu om op een kinderachtige manier met geld om te springen en eigenlijk gewoon wat te gokken. Ik kijk ernaar uit om veel bij te leren over de beurs, met als persoonlijke doel de uitbouw van een mooie portefeuille, waar ik zelf goed over heb nagedacht. Eigenlijk is het gênant hoe weinig we als jongeren in ons land over geld leren, terwijl het zo belangrijk is in het leven. We leren over de rotsen in Wallonië, maar we kennen niets van de economie. Met onze podcast zullen we de mensen wijzer maken en dat is heel fijn”, besluit hij.

Wat vinden onze jonge beleggers Charlotte en Cédric over belegger Maarten Vancoillie?

“Maarten is heel speculatief te werk gegaan”, zegt Charlotte Van Brabander (32). “Hij heeft maar wat in het wilde weg gekocht op basis van hype-artikels en aanbevelingen. NFT’s zijn de meest speculatieve beleggingen. Iedereen werkt tegenwoordig NFT-projecten uit. Met die technologie kunnen we heel mooie dingen doen. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn met wat je koopt, wanneer je dat doet als een investering.”

“Tijdens corona zijn veel mensen gestart met beleggen”, gaat ze verder. “De meeste mensen hebben het vorig jaar goed gedaan op de beurs. Daar was eigenlijk geen kunst aan. Tijdens de coronacrisis is er veel geld in de economie gestopt, en dat heeft zich geuit in de koersen. Nu zien we de omgekeerde beweging. Vandaag kun je als belegger pas echt zien of je goed bezig bent. Bij eb zie je wie er naakt zwemt. Maarten staat nu toch een beetje in zijn blootje. (lacht) Hij heeft geluk gehad met bijvoorbeeld AMC, maar veel mensen hebben zich daar laten leiden door hebzucht. Dat is net een heel slechte emotie op de beurs.”

Cédric Proost (22) is als heel jonge belegger eerder klassiek gezind en neigt vooral naar de ouwe getrouwe aandelen. “Ik investeer een beetje in crypto, maar ik vind het te speculatief. In aandelen is de keuze op het vlak van risicoprofiel veel ruimer. Niet alle aandelen houden evenveel risico in. Je investeert dan in bedrijven waar iets achter zit. Bij crypto en NFT’s is dat veel minder het geval”, zegt hij.

De pijn van verliezen

Het jonge duo van de nieuwe HLN-podcast geeft voor alle duidelijkheid geen allesbepalend financieel advies, maar biedt Maarten wel enkele handige handvaten. En wanneer de Q-dj op het einde van de aflevering nog met vragen zit, kan hij daarmee terecht bij financieel expert Paul D’Hoore.

“Bepaal eerst en vooral je eigen risicoprofiel”, zegt Cédric. “Weet van jezelf hoeveel risico je bereid bent om te nemen. Daarop kan je je keuzes baseren. Wie start met beleggen, wil net geen geld verliezen. Werk dus doordacht.”

“Mensen onderschatten dat de pijn van geld verliezen veel zwaarder doorweegt dan het plezier van de winst”, gaat Charlotte verder. “Daarom: stick to the basics. Als je niets van crypto kent, onderzoek dan gewoon de bitcoin en blijf weg van de rest. Spreid je investeringen in de tijd en over sectoren. Vul je portefeuille aan met vastgoed en aandelen van de gevestigde waarden die cashflow genereren. En nog één tip: Voel je zeker niet slecht wanneer je fouten maakt. Beleggen is een leerproces. Kijk naar de lange termijn en schenk niet te veel aandacht aan de tussentijdse resultaten. De aandeelhouder wint.”

De volledige podcast kan je hier beluisteren. Heb je na het luisteren nog een vraag voor Charlotte en Cédric? Dan kan je die hier stellen.

De informatie en meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn nooit aansprakelijk voor schade die je zou lijden als gevolg van het gebruik dat je, op welke wijze ook, zou maken van informatie uit dit artikel. Investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen. Besef daarnaast dat cryptocurrency één van de meest risicovolle vormen van beleggen is en dat er géén centrale entiteit is die de prijs van een cryptomunt beheert.