“Ik verdien nu 2.000 à 2.500 euro per maand”: Els (49) ruilde de bankwereld in voor een baan als ritueel begeleidster

"Mensen rouwen levenslang”: hoe ga je om met een verlies en wat kan je doen voor iemand die rouwt?

Een geliefde verliezen doet pijn en afscheid nemen is moeilijk. Psychotherapeut Uus Knops schreef een boek over rouwen, met troostende woorden voor wie door een rouwproces heen moet. Hoe je kinderen best kan begeleiden bij het afscheid nemen van een geliefde? Daar geeft rouwexpert Manu Keirse specifiek advies over. “Soms denken volwassenen dat kinderen snel over een overlijden heen stappen. Onterecht.”

31 oktober