"Ik trok bleek weg toen ik na mijn eerste jaar als zelfstandige mijn belastingbrief in de bus kreeg": drie BV's gunnen ons een kijkje in hun portemonnee

Showbizz Klankman Pascal Braeckman denkt nog lang niet aan z’n pensioen: “Ik ben geen bompa die zijn kleinkinde­ren van school gaat halen”

Al twintig jaar is Pascal Braeckman (59) niet alleen de vaste klankman van Tom Waes (53), maar ook een goede vriend. Ook voor ‘Reizen Waes: Nederland’ trok hij graag met de tv-maker mee naar onze noorderburen. En als hij niet op de baan is, leeft Pascal zich thuis uit. De beroemdste klankman van Vlaanderen vertelt in dit interview uitgebreid over z'n band met Tom, het geheim van z’n huwelijk en z’n rol als bompa. “Mijn kleinkinderen gebruiken mijn buik als trampoline.”

9 januari