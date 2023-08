“Ik schrok toch van de prijs voor een mooie boekentas”: Karen rekende uit hoeveel nieuwe schoolspullen voor haar kinderen kosten

Mijn reisbudget “We merkten ter plekke al snel dat we niet onder de 10.000 euro zouden blijven”: hoeveel kostte de gezinsreis naar Costa Rica van Paul en Vicky?

Als salesmanager in de olie- en gasindustrie heeft Paul (38) een veeleisende job. En ook zijn vrouw Vicky (39) kan als projectmanager in de bouw wel een deugddoende vakantie gebruiken. Samen met hun twee dochters trokken ze er deze zomer drie weken opuit naar het exotische Costa Rica. Het werd een onvergetelijke reis, al overschreden ze hun reisbudget. Hoeveel gaven ze in totaal uit? Wat waren de grootste uitgavenposten? En waarop hebben ze bezuinigd? “Door deze korting bespaarden we zo’n 2.000 euro aan overnachtingen.”