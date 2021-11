“Ik reken in de supermarkt uit of ik er wel kom met mijn budget”: Davy werkt als buschauffeur en zanger, en krijgt 150 euro per maand

Mijntelco Zal 5G binnenkort ook onze teleco­mabon­ne­men­ten goedkoper maken?

Nog voor het eind van 2021 wordt beslist of er een nieuwe telecomspeler bij mag komen in ons land. De federale regering wil met zo’n vierde telecompion de uitrol van 5G in België in goede banen leiden én voor goedkopere telecomabonnementen zorgen. De deelstaten geven echter tegengas. Komt het er effectief van? En zo ja: zal je dan effectief minder moeten betalen voor je telecomdiensten of blijven we de slechtste – lees: duurste – leerling van de Europese klas? Mijntelco.be zocht het uit.

