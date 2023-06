“Ik probeer zo weinig mogelijk op mijn spaarrekening te hebben staan”: wat doen onze geldexperten met hun spaargeld nu spaarrentes nog steeds pover zijn?

Minister Van Peteghem geeft banken nog een maand om rente op spaarboek­jes te verhogen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legt de banken een termijn op waarin ze de rente op spaarboekjes moeten verhogen. “Als er binnen een maand niets veranderd is, als de rentes niet gaan stijgen, dan is er een probleem van concurrentie op de markt”, zei de minister op Canvas in ‘De afspraak op vrijdag’. “Dan gaan we kijken welke verdere stappen we moeten ondernemen.”