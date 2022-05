“Ik kies voor gevestigde waarden, zij neemt meer risico’s.” Jonge beleggers investeren om ter beste 10.000 euro in nieuwe podcastreeks

Hoe start je met beleggen? Luister naar de nieuwe podcas­treeks De Beurs van Charlotte en Cédric

Hoe start je met beleggen? Is het dan zoveel beter dan sparen? Hoeveel tijd kruipt daarin? En welke beginnersfouten worden het vaakst gemaakt? In deze nieuwe podcastreeks willen jonge beleggers Charlotte Van Brabander (32) en Cédric Proost (22) de beurs toegankelijk maken voor iedereen. Ze duiken meteen de praktijk in en beleggen allebei een portefeuille van 10.000 euro. Wie van hen haalt het hoogste rendement? Financieel expert Paul D’Hoore staat de jonge beleggers bij en geeft perspectief op wat ze met hun portefeuilles doen. Vanaf nu elke donderdag om 12.00 uur een nieuwe aflevering.

9:01