“Ik investeerde 30.000 euro spaargeld in mijn plantenwinkel”: vandaag keert Louis (25) zich bewust een laag nettoloon van 1.700 euro per maand uit

Louis Demuynck (25) verkoopt handgemaakte potjes uit Colombia en plantjes via zijn webshop en fysieke winkel in Gent. Zijn geld oppotten doet de Colombian Boho-oprichter dan weer niet. “Wat ik verdien, gaat naar de lening voor mijn appartement én herinvesteer ik om de zaak draaiende te houden.” Met zijn inkomsten en uitgaven komt hij naar eigen zeggen elke maand vlot rond: hoe slaagt hij daar elke maand opnieuw in?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Louis leerde de authentieke potjes uit een Colombiaans dorpje zelf ter plaatse kennen. Vier jaar geleden was hij er als student international business management op uitwisseling. “Na mijn studies werkte ik een jaartje als sales assistent, maar de droom om mijn eigen bedrijfje rond deze potjes op te starten werd al snel heel groot.” Wat begon met een webshop in het begin van de coronacrisis, kende al snel een vervolg met de fysieke winkel ‘Colombian Boho Plants & Pottery shop’ in de Steendam in Gent. “Daarnaast verkoop ik de potten ook B2B aan andere plantenwinkels en interieurzaken.”

30.000 euro spaargeld om te starten

Louis importeert de handgemaakte terracottapotten zelf uit Colombia. Ongeveer één keer per jaar bestelt hij een heuse lading in een container. De jonge ondernemer stopte destijds 30.000 euro spaargeld in zijn zaak om op te starten. “Het overgrote deel ging naar de aankoop van die eerste container. Die kost enkel aan transport al 5.000 euro”, blikt Louis daarop terug. Als eigenaar van zijn vennootschap bepaalt de uitgeweken West-Vlaming zelf welk loon hij zichzelf uitkeert. “Momenteel is dat 1.700 euro netto en 160 euro maaltijdcheques per maand. Ik kies bewust voor een lager loon, omdat ik liever geld in de vennootschap hou om te herinvesteren in de zaak. Gemiddeld is dat zo’n 2.000 tot 3.000 euro, geen overbodige luxe om het bedrijf draaiende te houden en nieuwe containers mee aan te kopen. Er staat geen massa cash op mijn rekening”, verzekert hij.

Volledig scherm Zoveel verdien ik Louis Demuynck © Steven Richardson

Als twintiger slaagde Louis er eind vorig jaar ook in om zelf een stukje vastgoed aan te kopen: een appartementje in de Gentse deelgemeente Wondelgem. “Ik kreeg gelukkig financiële hulp van mijn ouders en grootouders én ik heb op het best denkbare moment een lening kunnen afsluiten. Mijn lening op 20 jaar loopt aan amper 1,2 procent interest. Op die manier betaal ik maandelijks 600 euro af. De prijzen en leningen zijn alleen maar gestegen. Die aankoop bleek een hele goede beslissing.”

35.000 euro renovatiekosten

De renovatie van zijn appartement kostte Louis nog eens 35.000 euro, bovenop de aankoopprijs van 210.000 euro. “Ik heb zelf een beetje gerenoveerd maar ook veel laten doen. Om de kosten wat te drukken, koos ik voor keukenkasten van Ikea en regelde ik zelf de aankoop van het keukenblad en de toestellen. Ik ben daar niet speciaal voor naar een keukenfirma gestapt, anders zou ik meer dan het dubbele hebben betaald. De plaatsing liet ik wel over aan een professional. Mijn appartement zie ik als een investering, niet om voor altijd te blijven. Het is klein en telt maar één slaapkamer. Het is mooi gerenoveerd dus zal ik er op een dag wel een mooie prijs voor krijgen.”

Aan andere investeringen waagt Louis zich voorlopig niet. “Ik heb ooit wat geld belegd, maar daar heb ik mij een beetje aan mispakt. (lacht) Ik heb nog wat spaargeld staan en maandelijks probeer ik 200 tot 300 euro aan de kant te houden voor mezelf. Maar aangezien spaarboekjes niets opbrengen, denk ik wel na over slimme oplossingen. Ik weet het nog niet zo goed, mijn zaak en appartement krijgen voorrang.”

Quote Ik heb ooit wat geld belegd, maar daar heb ik mij een beetje aan mispakt.

Vast energiecontract

Louis komt naar eigen zeggen vlot rond in het dagelijks leven. “Bepaalde kosten kan ik natuurlijk met de vennootschap betalen, zoals mijn wagen. Ook de hoge energieprijzen beïnvloeden mij niet. In oktober vorig jaar heb ik nog een vast energiecontract afgesloten voor twee jaar. Dat bleek achteraf een heel goede beslissing als ik kijk naar de prijzen vandaag. Die zijn verdubbeld in vergelijking met mijn tarief. Elke maand geef ik zo’n 100 euro uit aan gas en elektriciteit. Daar komen ook nog de gemeenschappelijke kosten in het gebouw bij van 70 euro.”

“Wekelijks geef ik ook zo’n 150 euro uit aan boodschappen”, gaat Louis verder, die er een opvallende kledijmethode op nahoudt. “Ik heb enkel zwarte T-shirts en jeansbroeken in mijn kleerkast hangen. Dat is zowat mijn uniform in de zaak. Het spaart me veel geld uit en biedt mij ook rust. Elke dag trek ik gewoon hetzelfde aan en hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Ik wissel dat wel eens af met een toffe jas of sneakers”, lacht de pottenverkoper. “Ik verplaats mij ook veel met de fiets om geld te besparen, zelfs om boodschappen te doen. In Gent zijn de parkeerkosten heel hoog”, zegt Louis, die ook aan hobby’s niet zoveel geld uitgeeft. “Mijn wekelijkse pilatesles kost 15 euro per sessie. Voor het overige heb ik geen dure hobby’s. Joggen kost geen geld. Ik ga wel regelmatig uit eten, daar geef ik al eens wat meer geld aan uit”, besluit hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn Peugeot Partner lichte vracht. Ik heb deze net voor de coronacrisis tweedehands voor een prikje kunnen kopen: 8.700 euro exclusief BTW. Ik zou nooit veel geld kunnen geven aan een nieuwe auto. Wanneer je ermee vertrekt in de garage is hij al een groot deel van zijn waarde verloren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn appartement in Wondelgem. Ik kocht het alleen, met sponsoring van ouders en grootouders, voor 210.000 euro. Met kosten en renovatiekosten erbij komt dat neer op 255.000 euro.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn robotstofzuiger van 399 euro. Die zit altijd wel ergens vast zodat hij nooit naar zijn oplaadstation terug kan. Hij beschadigt mijn plinten ook.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dan koop ik veel vastgoed en maak ik van het managen ervan mijn job.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Voor een groot deel wel, maar andere factoren zijn minstens even belangrijk. Je kan je financieel nergens zorgen over moeten maken, maar op sociaal of relationeel vlak doodongelukkig zijn.”

Lees ook: