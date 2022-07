“Ik houd altijd een buffer van 2.000 euro voor onverwachte kosten”: zo zet Sabien (53) genoeg geld opzij om te sparen én te beleggen

Het is niet makkelijk, goed omgaan met je geld. Dus vragen we onze lezers om een inkijk te geven in hun (be)spaargewoontes. Sabien Inion (53) uit Moortsele (Oosterzele) is gegradueerd verpleegkundige en werkt in het UZ in Gent. Ze werd weduwe toen ze zwanger was van haar tweede zoon. “Daardoor heb ik geleerd om héél bewust om te gaan met geld”, vertelt ze.