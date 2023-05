Ik heb mijn belastingbrief nog niet ontvangen: is dat normaal?

Sinds eind april kan elke belastingplichtige in ons land zijn of haar belastingbrief invullen. Hoewel dat heel eenvoudig en doorgaans sneller online kan via Tax-on-web, zweren ook heel wat mensen nog steeds bij een papieren aangifte. Maar wat als je je belastingbrief nog niet ontvangen hebt?

Dankzij het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) heeft het invullen van de belastingbrief nog maar weinig voeten in de aarde. Het enige wat je nog moet doen, is het voorstel controleren en vervolgens goedkeuren of aanpassen. Vandaag maken zo’n 3,9 miljoen belastingplichtige Belgen gebruik van het VVA, online of op papier. Maar het zou best kunnen dat niet iedereen zijn of haar voorstel al in de bus heeft gekregen.

Het is niet nodig om in mei al contact op te nemen met de belasting­dienst.

Wachten tot juni

Om paniek te vermijden, eerst even dit: 30 juni is de uiterste datum waarop je jouw belastingaangifte op papier moet indienen, digitaal krijg je de tijd tot 15 juli. Het kan best zijn dat je die nog niet in je bus hebt ontvangen, want de verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte duurt nog tot eind mei, zo leert navraag bij de FOD Financiën.

Het is dus niet nodig om in mei al contact op te nemen met de belastingdienst. Wie in juni nog niets heeft ontvangen, belt beter naar het nummer 02 572 57 57 om opheldering te vragen. Het is best mogelijk dat er buiten jouw weten om iets misgelopen is.

Activatie e-Box

Zo komt het vandaag vaak voor dat mensen hun e-Box - het online platform waarop je jouw overheidscommunicatie kunt ontvangen - geactiveerd hebben zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeurd zijn tijdens de coronacrisis, want voor het opvragen van een covid-attest moest je e-Box actief zijn. Ook voor het aanvragen van de jobbonus was dat het geval. Is je e-Box geactiveerd, dan ontvang je geen papieren VVA meer. Voor het aanslagbiljet, de afrekening van je belastingen zeg maar, is dat trouwens al sinds 2019 het geval.

Ook bij huishoudens die gebruikmaken van een gezamenlijk VVA kan dit het geval zijn, verduidelijkt de de FOD Financiën: als beide partners hun e-Box geactiveerd hebben, ontvangen ze geen papieren versie meer. Deed slechts één van de twee partners dat, dan verschijnt er in mei dus nog steeds een bruine enveloppe in de brievenbus.

Je kan eenvoudig zelf controle­ren om je het vereenvou­dig­de voorstel al elektro­nisch ontvangen hebt.

Controleer e-Box en documenten

Weet je dat je in het verleden je e-Box geactiveerd hebt, maar ben je niet zeker of je jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte al ontvangen hebt? Dan controleer je best of je een geldig e-mailadres vermeld hebt bij het activeren van je e-Box. Dat is namelijk nodig om meldingen te ontvangen, bijvoorbeeld over wanneer je VVA in je e-Box zit.

Je kan ook eenvoudig zelf controleren of je het vereenvoudigde voorstel al elektronisch ontvangen hebt, door te navigeren naar ‘Mijn Documenten’ op My Minfin, het online portaal van de FOD Financiën. Ook op de startpagina kan je onder ‘Mijn Acties’ zien of je jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte al kan goedkeuren en versturen.