“Ik had niet gerekend op de transactiekosten van 13 procent, waardoor ik flink wat geld verloor”: jonge cryptobelegger waarschuwt voor valkuilen

PROMOJA­GERS SUPERTIP. 3,99 euro per kilogram: hier koop je de goedkoop­ste paaseitjes

Nog een week en het is zover: dan strooit de paashaas weer naar hartenlust paaseitjes in het rond. Volgens Promojagers België doet hij zijn inkopen het best bij Albert Heijn, Kruidvat of Colruyt, want daar zijn ze momenteel het goedkoopst. Je betaalt er maar 3,99 euro per kilogram.

9 april