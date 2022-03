Iets opzijzetten voor je kinderen? Deze vier manieren brengen meer op dan het klassieke spaarboekje

Spaargids.beWil je je zoon of dochter een duwtje in de rug geven wanneer hij of zij het huis verlaat? Spaargids.be zocht voor je uit met welke spaar- of beleggingsformule je dat het best doet, nu het spaarboekje nauwelijks nog iets opbrengt.

1. Geboortespaarrekening of jongerenspaarrekening

Vroeger was het simpel. Je opende een geboortespaarrekening of jongerenspaarrekening op naam van zoon of dochter en stortte er geld op telkens als je dat wou, bijvoorbeeld met Nieuwjaar of met verjaardagen. Dit bracht ook meer op dat een klassieke spaarrekening voor volwassenen.

Vandaag is dat niet meer het geval. De flexibiliteit is weliswaar gebleven, maar de extra opbrengsten zijn verdwenen. Op vergelijkingssite Spaargids.be merken we dat alleen de kleine Waalse spaarbank CPH en Europabank nog meer dan het wettelijke minimum van 0,11 bieden op hun jongerenrekening: 0,01 procent basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat plus 0,10 procent aan getrouwheidspremie voor gelden die een jaar ongewijzigd behouden blijven. Het Jongerenboekje van Europabank overtreft dit met een jaarrente van 0,20 procent. Bij CPH ligt dat tussen 0,25 procent voor de 12- tot 26-jarigen en 0,55 procent, voor kinderen tot 3 jaar.

De tarieven van de jongerenrekeningen liggen nu zelfs lager dan de best vergoede spaarrekening voor iedereen. Zo geeft de Santander Vision+-rekening, waarop geen beperkingen gelden, een basisrente van 0,05 procent en een getrouwheidspremie van 0,55 procent of 0,60 procent in totaal.

2. Tak21-spaarverzekeringen

Wil je sparen voor je kinderen, dan hoef je je overigens niet te beperken tot de banken. Ook verzekeringsmaatschappijen bieden spaarproducten aan. Een voorbeeld hiervan is de tak21-spaarverzekering. Dat is een formule met een gegarandeerde basisrente, waarop je nog een winstdeelneming kan krijgen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Als je de rekening minstens acht jaar houdt, moet je geen roerende voorheffing betalen op de intresten.

Maar ook voor deze formule zijn de opbrengsten mager geworden. Voor de stortingen die je vorig jaar deed, mocht je rekenen op een basisrente van zowat 0,50 procent en een winstdeelneming van circa 0,80 procent of een totaal van 1,30 procent. Afhankelijk van het gekozen product en de maatschappij kan het weliswaar iets meer of iets minder zijn, maar veel afwijken doet het niet. Je moet bovendien ook nog de instapkosten verrekenen.

3. Beleggingsplannen

Wil je een hogere opbrengst, dan zit er niets anders op dan het over een andere boeg te gooien. En dan komen beleggingsplannen in het vizier. Je kunt periodiek een bedrag opzijzetten, waarmee dan deelbewijzen in één of meerdere beleggingsfondsen worden gekocht. Op die manier beleg je samen met anderen in obligaties, aandelen of een combinatie ervan.

Je kunt daarbij kiezen voor voorzichtige, neutrale of meer dynamische fondsen. Hoe meer je naar achter in deze lijst opschuift, hoe meer rendement je mag verwachten als de financiële markten meezitten. Tegelijk neemt het risico toe. Als de markten tegenzitten, kunnen de beleggingsfondsen en dus ook je deelbewijzen in waarde zakken. Door de goede prestaties van de beurzen in het voorbije decennium werd deze laatste mogelijkheid al eens onderschat. De start van de coronapandemie en de inval van Russische troepen in Oekraïne drukten de beleggers weer met de neus op de feiten.

Voor wie nog een lange spaarhorizon heeft, worden niettemin vaak aandelenbeleggingen aangeraden. Op termijn brengen die nog altijd het meeste rendement op. Kinderen hebben typisch een langetermijnhorizon voor het spaargeld dat ze niet onmiddellijk nodig hebben voor een aankoop. Als de beurs dan zakt, dan hebben ze voldoende tijd om te wachten tot die weer hersteld is.

Door te opteren voor de aankoop via beleggingsfondsen koop je bovendien meteen een heel scala aan aandelen tegelijk. Een tegenvaller met één aandeel wordt dan vaak opgevangen door de andere effecten in het fonds, al moet je er in buitengewone tijden rekening mee houden dat vrijwel alle aandelen tegelijk aan waarde kunnen verliezen.

Een gespreide aankoop van deelbewijzen zorgt er evenwel voor dat je nooit het hele bedrag tegelijk investeert op het moment dat de beurs op haar hoogste punt noteert.

4. Tak23-beleggingsverzekeringen

Net zoals je een tak21-spaarverzekering kunt zien als een alternatief voor geld dat je lang op een spaarrekening zou houden, kan je een tak23-beleggingsverzekering bekijken als een andere manier om in beleggingsfondsen te investeren. De opbrengst van een tak23-beleggingsverzekering is immers rechtstreeks gekoppeld, zowel in plus als in min, aan de evolutie van de waarde van één of meerdere fondsen.

Op de eventuele opbrengst van tak23-beleggingsverzekeringen is geen taks verschuldigd, tenzij er een kapitaalbescherming is en de looptijd geen acht jaar bedraagt. Je moet daarentegen, net als bij een tak21-spaarverzekering, wel rekening houden met een instaptaks van 2%.

Een extra voordeel van een tak23-spaarverzekering is dat je die als ouder of grootouder, net zoals bij een tak21-spaarverzekering het geval is, kunt nemen op eigen naam. Je kan je kind als begunstigde aanduiden. Het krijgt dan op de aangeduide dag of op het moment dat je overlijdt het gespaarde bedrag in handen.

De optie een begunstigde aan te duiden, heeft nog een extra voordeel. Je kunt die te allen tijde veranderen. Evolueert de band met je zoon of dochter niet gunstig, dan is een wijziging zo gebeurd. Je hoeft er de betrokkene zelfs niet van in kennis te stellen.

