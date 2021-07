Iets meer dan vier op de tien kmo’s willen geen coronapremie geven aan werknemers

Strategisch adviseur kmo bij SD Worx Annelies Rottiers zegt dat het logisch is dat heel wat kmo’s nog afwachten wat de sector gaat doen. “De toekenning gebeurt in principe via een collectieve arbeidsovereenkomst, ofwel in de sector of het bedrijf afgesloten, of minstens via een individuele schriftelijke overeenkomst. Dus een bedrijf kan in principe nu al de beslissing nemen om op ondernemingsniveau deze coronapremie toe te kennen. Maar de sectoren zijn nu ook aan zet om zich hier op sectorniveau over te buigen tijdens de sectorale onderhandelingen”, zegt ze. “We raden dus aan om te wachten met de toekenning op bedrijfsvlak, want de sectorale onderhandelingen zijn nog niet begonnen. In september weten we hopelijk meer.”