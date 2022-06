Hypotheekrente flink gestegen: waarom volgt de spaarrente niet?

Met Apple Pay bekampt Antwerpse betaalapp Bonsai grote concurrent Payconiq

In België ondersteunen van de grote banken enkel ING, KBC en BNP Paribas Fortis de mogelijkheid om te betalen met Apple Pay. Wie bijvoorbeeld bij Belfius of Argenta klant is en een iPhone heeft, kan dus moeilijk contactloos betalen met de smartphone. Betaalapp Bonsai brengt er via een omweg verandering in. HLN sprak met Jelle Baats, CEO van het Antwerpse bedrijf, over de nieuwe functie, het zakenmodel van de groene start-up en hoe het is om te concurreren met de mastodont die Payconiq Bancontact Company is.

