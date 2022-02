Hypotheek terug duurder: kan je straks niet meer genieten van een lage rente bij de aankoop van een huis?

Amerikaan­se centrale bank behoudt laag renteta­rief, hint op renteverho­ging in maart

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, houdt het belangrijkste rentetarief op de uitzonderlijke lage stand tussen 0,0 en 025 procent. Dat heeft de Fed woensdagavond aangekondigd. In het rentebesluit zegt de Fed wel dat het “snel passend” zal zijn om de rente verhogen. Dat is een hint naar een renteverhoging in maart.

26 januari