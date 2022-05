Hypothecaire rente stijgt fors: voor een gemiddelde lening op 20 jaar betaal je nu de prijs van een nieuwe auto extra

Spaargids.be Kan je van bank veranderen wanneer je woonlening nog bij je huidige bank loopt?

Wie over een hypothecaire lening onderhandelt, dwingt bij de meeste banken een gunstiger tarief af wanneer hij er ook afgeleide producten koopt. Een loondomiciliëring en het afsluiten van een brandverzekering of een schuldsaldoverzekering resulteert in een mooie voorwaardelijke korting. Maar wat zijn de gevolgen indien je die aanvullende producten tijdens de looptijd van het woonkrediet liever bij een andere bank onderbrengt en de afgesproken voorwaarden schendt? Spaargids.be zocht het uit.

