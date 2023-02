HUURWIJZER. “Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen bedraagt 815 euro”: zo veel betaal je in jouw gemeente

Ook huren is afgelopen jaar opnieuw een pak duurder geworden. Zo steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met bijna 5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste huurbarometer van de CIB. Vooral in kleinere steden als Hasselt en Sint-Niklaas is de prijsstijging hard voelbaar. De duurste stad van België blijft met stip Brussel. Lees mee hoe de huurprijzen in jouw gemeente geëvolueerd zijn.

Net zoals de vastgoedprijzen, zijn ook de prijzen om een woning of appartement te huren, afgelopen jaar fors gestegen. In Vlaanderen bedroeg de gemiddelde huurprijs 815 euro, een stijging van bijna 5 procent. “Dat is haast een verdubbeling. Normaal stijgen de prijzen ieder jaar maar rond de 2 procent”, zegt Kristophe Thijs van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB).

“Die forse stijging is onder andere te wijten aan de schaarste op de huurmarkt. Er is vooral een tekort aan woningen en aan grotere appartementen met meerdere slaapkamers. De vraag is groter dan het aanbod, waardoor de huurprijs de hoogte in schiet. Daarnaast zijn vorig jaar door de inflatie, de algemene kosten voor verhuurders gestegen. Sommige verhuurders rekenen dat door aan hun huurders, waardoor je opnieuw een prijsstijging krijgt. Al is die impact gelukkig redelijk beperkt gebleven.”

Waar betaal je het meest?

De duurste omgeving om een pand te huren, blijft bij uitstek Brussel. In de duurste gemeente, Sint-Pieters-Woluwe, betaalde je in 2022 gemiddeld 1.310 euro huur. Ook in Ukkel, Elsene en Brussel-Stad ligt de prijs boven de 1.000 euro. “Je betaalt daar echt voor de locatie”, zegt Thijs. “Brussel is voor veel mensen perfect, omdat het dicht bij hun werk ligt. Het is dus niet zo dat de kwaliteit van deze panden ook per se beter is.”

Als we kijken naar Vlaanderen, zien we dat Antwerpen de duurste stad is. Het is de enige stad in Vlaanderen waar je meer dan 900 euro betaalt voor een appartement. Ook Leuven, Gent en Mechelen blijven duur met een gemiddelde huurprijs van meer dan 800 euro.”

Belangrijk detail

“Als we de huurprijzen bekijken over een periode van vijf jaar, komen we tot een opvallende conclusie”, zegt Thijs. “We zien namelijk dat grootsteden zoals Antwerpen en Leuven niet de snelste groeiers zijn. Je betaalt er op dit moment misschien wel het meeste voor een appartement, maar de prijzen zijn er de afgelopen jaar niet het felst gestegen. Dat is eerder het geval in kleinere steden zoals in Brugge, Genk en Hasselt.” Zo betaalde je in 2018 nog 661 euro voor een appartement in Genk. Vorig jaar was dat al 750 euro. Dat is een stijging van meer dan 13 procent.”

“Vaak heeft dat te maken met het feit dat er veel nieuwbouw in de stad is geplaatst. Dat trekt de huurprijzen naar boven. Ook een stijging van het aantal gerenoveerde gebouwen, kan datzelfde effect hebben. Bovendien is het niet uit te sluiten dat de verstrengde regeling rond de EPC’s een impact zal hebben op de huurprijzen. Al bekijk je de situatie in iedere gemeente natuurlijk altijd best apart.”

Waar betaal je het minst?

In de meeste gemeentes is huren duurder geworden, maar op sommige plaatsen was er ook een daling. Zo betaalde je in Hamont-Achel in 2021 nog gemiddeld 800 euro huur, terwijl dat vorig jaar maar 747 euro was. Dat is een daling van 6,6 %. Soortgelijke verhalen zien we ook in Houthalen-Helchteren (-5,7%), Tremelo (-5,1%), Keerbergen (-4,2%) en Zellik (-3,7%).

“Dat komt vaak omdat er op die plekken minder nieuwbouw werd verhuurd in vergelijking met het jaar voordien. Oudere woningen zijn vaker goedkoper, dus op die manier zakt de gemiddelde huurprijs. Daarnaast kan de daling ook te maken hebben met het feit dat er meer kleinere appartementen/studio’s werden verhuurd. Cijfers tonen aan dat aantal alleenwonenden en alleenstaande ouders jaar na jaar toenemen. Die mensen wonen vaker kleiner, waardoor de huurprijs ook afneemt.”

