Huurprijzen in Vlaanderen fors hoger dan inflatie: zo veel tellen huurders gemiddeld neer HAA

11 september 2019

11u47

Bron: Belga 2 Geld De huurprijzen in Vlaanderen zijn in een jaar tijd meer dan 5 procent gestegen. Dat blijkt uit de huurbarometer van beroepsorganisatie CIB Vlaanderen. Wie vandaag een woning wil huren, moet daar maandelijks gemiddeld 765 euro voor neertellen, of 39 euro meer dan in 2018. De stijging is fors hoger dan de inflatie (zowat 1,5 procent), maar zou vooral komen door de grote instroom van kwalitatieve nieuwbouw, zegt CIB.

De beroepsorganisatie analyseerde meer dan 15.000 nieuwe huurcontracten. "Daar is de prijsbepaling nog vrij. Tijdens de loop van het contract is dat gebetonneerd en kan er enkel geïndexeerd worden", merkt CIB op. Het is dus enkel bij een nieuwe verhuring dat de prijs zich aan de marktomstandigheden kan aanpassen. Daarnaast kwam er het afgelopen jaar veel nieuwbouw bij, vooral appartementen. "En die bevinden zich in de wat hogere prijscategorieën, waardoor ze de gemiddeldes optrekken", aldus de beroepsorganisatie.

Appartementen in Vlaanderen werden op een jaar tijd 5,3 procent duurder, tot gemiddeld 727 euro per maand.

Bij rijhuizen bleef de prijsstijging beperkt tot 3,4 procent (787 euro), een halfopen bebouwing werd 3 procent duurder (865 euro). Villa's werden dan weer spectaculair (+37 procent) duurder, maar het aanbod is er erg beperkt en dus is vergelijken ook delicater. Luxevastgoed in de Brusselse rand of in Knokke vertekent het gemiddelde, merkt CIB nog op.

Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie om te huren, terwijl Antwerpen en Leuven de duurste centrumsteden zijn. In Limburg en West-Vlaanderen maken de appartementen een inhaalbeweging tegenover de rest van Vlaanderen.