Huurkopen is huren en sparen tegelijk. Is dit de oplossing voor wie zich nog geen eigen huis kan permitteren (maar over 5 jaar wel)?

Een eigen huis kopen is niet zo vanzelfsprekend en al zeker niet voor jonge mensen met weinig startkapitaal. Maar misschien is er wel een oplossing voor de grote financiële last. Sinds kort bieden banken en projectontwikkelaars samen huurkoop aan. Wat is dat precies? Hoe werkt het? En zitten er addertjes onder het gras? We vroegen het aan Erik Neven van HappyNest, dat ‘huurkoopwoningen’ aanbiedt: “Het is echt de bedoeling om de toegankelijkheid tot de koopmarkt te vergroten.”