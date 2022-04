Huurdersverzekering: 4 verrassende dingen die je terugbetaald krijgt

1. Weggegooid eten in je diepvries na blikseminslag

Stel: de bliksem slaat in en de inslag beschadigt ook het elektrisch circuit van je diepvriezer. Uiteraard is die defecte diepvriezer gedekt bij een schadegeval. Maar wist je dat dat ook geldt voor al het eten dat je na het uitvallen van de diepvriezer in de vuilnisbak moet gooien? Die levensmiddelen vallen onder de noemer ‘schade door inwerking door elektriciteit’. Zeker met de stijgende voedselprijzen van tegenwoordig gaat het algauw om heel veel geld.



Een huurdersverzekering is verplicht in Vlaanderen en Wallonië: Bekijk hier bij welke aanbieder je het minst betaalt om helemaal gerust te kunnen zijn

2. Schade aan het vakantiehuis dat je huurt

Beschadig je per ongeluk iets aan het huisje dat je huurt tijdens je vakantie? Geen nood, de huurdersaansprakelijkheidsverzekering voor je eigen huurwoning thuis komt ook tussen bij waterschade of brandschade tijdens de huur van een vakantiehuis in binnen- of buitenland. Er zijn slechts twee voorwaarden: je mag niet langer dan 120 dagen in de vakantiewoning verblijven, en je mag niet zelf de eigenaar zijn van het vakantieverblijf.

Als je bovendien je inboedel thuis hebt laten verzekeren in je brandpolis, dan is ook de inboedel van de vakantiewoning verzekerd. Geruststellend gevoel toch?

Hoe nuttig is een inboedelverzekering? Lees hier alles wat je erover moet weten

3. Beschadigde keramische kookplaten

De keramische kookplaat in je huurwoning of -appartement, kan sneller beschadigd raken dan je vermoedt. Over de elektrische kookplaat ligt namelijk een laagje glas, dat kan barsten door een huishoudelijk ongevalletje. Wanneer een van je kinderen kookt en een pan iets te hard op het vuur kwakt, bijvoorbeeld. De verzekeraar beschouwt deze schade als ‘glasbreuk’. Daardoor kun je rekenen op tussenkomst van de brandverzekering.

4. De huur van een motorhome als je woning tijdelijk onbewoonbaar is

Door brand- of rookschade kan je huurwoning voor korte of langere tijd onbewoonbaar zijn. Tot de schade is opgeruimd en de nodige herstellingen zijn uitgevoerd, moet je op zoek naar een andere woonst. Als je een goede brandverzekering hebt, dan zorgt de verzekeraar voor tussenkomst bij de huur van een motorhome. Zo kun je met je gezin toch comfortabel in je tuin of op een andere geschikte plek verblijven tot de opkuis en de herstellingen zijn voltooid.

Vergelijk je brandverzekering goed

Hoeveel kost het om je inboedel te verzekeren? Wat is de prijs van de aanvullende dekking diefstal of rechtsbijstand? Vergelijk hier de voorwaarden en prijzen van de verschillende verzekeraars

Lees ook op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.