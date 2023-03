Huurder of verhuurder: wie is aansprakelijk voor welke schade? En hoe kies je de juiste franchise?

IndependerIn het Vlaamse en het Waalse Gewest is de brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ wettelijk verplicht. Maar waarom heb je ze nodig als huurder? En wat zegt de wet over de plichten van de verhuurder? Independer.be licht toe.

Wie moet een verzekering afsluiten?

Zowel de verhuurder (voor zijn eigen risico) als jij als huurder (voor het jouwe) moeten een brandverzekering afsluiten voor het onroerend goed dat je bewoont. Heb je deze wettelijk verplichte(!) verzekering niet, dan loop je grote risico’s als er iets fout loopt. Je bent als huurder immers aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurovereenkomst ontstaat.

Vergeet ook niet dat een huurdersaansprakelijkheidsverzekering bij een schadegeval niet alleen de kosten aan je eigen woning dekt, maar ook de kosten bij de buren. Bijvoorbeeld: als de brand bij jou ontstond, maar deze ook schade veroorzaakte aan een andere woning.



Tip: Je kan je dekking uitbreiden met een brandverzekering voor je inboedel. Dat is niet wettelijk verplicht. Waarom het financieel gezien wel verstandig is, lees je hier.

Welke schade is ten laste van de huurder en welke van de verhuurder?

Stel: er breekt brand uit in je flatgebouw. Deze ontstaat in een gemeenschappelijke ruimte. Dat leidt tot zware schade in verschillende appartementen, inclusief het jouwe. In dat geval is het de eigenaar van het gebouw (de verhuurder) die zijn brandverzekering moet aanspreken om alle schade te vergoeden.

Maar stel dat de brand bij jou ontstaat, en ook schade veroorzaakt in een andere woning. Op dat moment is het jouw brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ die alle schade zal vergoeden.



Rookmelders zijn wettelijk verplicht: wie moet ze plaatsen en daarna onderhouden in een huurwoning?

Met je brandverzekering ben je zeker van de vergoeding van de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je bijkomend ook verzekerd tegen stormschade en natuurrampen. Vaak wordt ook glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen gedekt. Ook waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan als uitbreiding in de waarborg.



Leestip: Hoe kan je schade door een overstroming beperken of zelfs helemaal voorkomen?

Hoe zit het met de franchise?

Bij elk schadegeval betaal je zelf een deel van de schade. Dit is de zogenaamde franchise of ‘vrijstelling’. Het is het type franchise dat de hoogte van je premie bepaalt. Hoe hoger de franchise, hoe minder premie je betaalt. Via Independer.be krijg je zicht op wat voor soort franchise de verschillende verzekeraars hanteren.

*De meeste woonverzekeringen hebben een vast(gelegd)e franchise. Dat is een bepaald bedrag dat je zelf moet betalen; je verzekeraar neemt de rest ten laste. Dat bedrag evolueert mee met de index. Op dit moment hanteren veel verzekeraars een franchise van 298 euro. Maar je kunt dit bedrag ook zelf aanpassen. De franchisebedragen (met uitzondering van de rechtsbijstand) evolueren mee met de index van de consumptieprijzen.

*Procentuele franchise: de vrijstelling komt overeen met een bepaald percentage van de schadevergoeding waarop je recht hebt. De schade is bijvoorbeeld 2.000 euro; daarvan betaal je 10 procent, oftewel 200 euro, zelf.

*Engelse franchise: hierbij betaal je enkel de vrijstelling indien de schade kleiner is dan het franchisebedrag dat vooraf is afgesproken. Is de schade groter dan het bedrag van de vrijstelling, dan krijg je alle kosten terugbetaald, inclusief de frachise zelf.

Voorbeeld: Je hebt een Engelse franchise van 250 euro. Heb je een schadegeval van bijvoorbeeld 2.000 euro, dan betaalt je verzekeringsmaatschappij dit volledige schadebedrag terug. Heb je een schadegeval van 240 euro, dan moet je het volledig zelf betalen. Het grote voordeel van de Engelse franchise is dat je bij grote schadegevallen veel meer terugkrijgt dan in het geval van een vaste franchise. Daar had je voor het schadegeval van 2.000 euro maar 1.702 euro teruggekregen, omdat je vrijstelling 298 euro bedroeg.

Besparen op je premie? Dan is goed vergelijken de boodschap, ook als je al een brandverzekering hebt afgesloten in het verleden. Via deze tool van Independer.be weeg je de tarieven en voorwaarden van verschillende verzekeraars af.

