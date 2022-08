Huurder of verhuurder: wie betaalt de brandverzekering?

IndependerVoor veel jonge mensen die voor de eerste keer huren is het een belangrijke vraag. Wie moet nu een brandverzekering afsluiten, de huurder of de verhuurder? Independer.be weet raad.

De eerste keer dat je een appartement of een huis huurt, zorgt voor nogal wat papierwerk. Van het tekenen van je huurcontract tot je domicilie registreren op de gemeente. Maar vergeet ook je brandverzekering niet! Want inderdaad: ook huurders zijn verplicht er eentje af te sluiten.

Voor verhuurder én huurder

Zowel de verhuurder (voor zijn risico) als jij als huurder (voor het jouwe) moeten een brandverzekering afsluiten voor het onroerend goed dat je bewoont. De brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’, ofwel woonverzekering, is zelfs voor huurders wettelijk verplicht in Vlaanderen en Wallonië. In het Brussels Gewest geldt deze verplichting vooralsnog niet.

Heb je deze wettelijk verplichte verzekering niet, dan loop je grote risico’s als er iets fout loopt. Als je een appartement of woning huurt, ben je verplicht om het goed te gebruiken als een ‘goede huisvader’. Je moet de woning goed onderhouden, en bent als huurder aansprakelijk voor de schade aan de woning die tijdens de huurovereenkomst ontstaat. Daarom moet je ervoor zorgen dat de woning voldoende verzekerd is.

Wat dekt de brandverzekering precies?

Brandverzekeringen voor particulieren vergoeden minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je bijkomend ook verzekerd tegen stormschade en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden de basiswaarborgen in de polis uit. Zo wordt ook vaak glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen gedekt. Ook waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan vaak als uitbreiding in de waarborg.

Vergeet ook niet dat de brandverzekering bij een brand niet alleen de schade aan je appartement of huurhuis dekt. Maar ook de schade bij de buren bijvoorbeeld, als de brand bij jou ontstond maar ook schade veroorzaakte in een andere woning. Lees hier meer over welke risico’s een brandverzekering dekt.

Welke verzekeringen kun je nog verder afsluiten?

o De inboedelverzekering dekt je inboedel en persoonlijke spullen in je woning als er schade is bij brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals aardbeving en overstroming. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw. Maar toch is het aangeraden om er een te nemen. Bij schade door brand of water lopen de kosten immers snel op. Zo kan een lek aan het dak niet alleen je plafond ruïneren, maar ook de kleerkast die onder het dak staat.

o Je kunt je brandverzekering nog bijkomend uitbreiden met een waarborg inbraak of diefstal. Die waarborg dekt niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak. Een geforceerde deur of een ingeslagen raam, bijvoorbeeld. Vermits er dagelijks tientallen inbraken zijn, is ook deze waarborg geen overbodige luxe.

o Als derde verzekering kun je nog een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Die dekt de gerechts- en advocatenkosten die je betaalt als een schadegeval leidt tot betwistingen.

o Als vierde verzekering is er nog de familiale verzekering. Die dekt de schade die jij, een gezinslid of jouw huisdier per ongeluk toebrengen aan een derde of aan de bezittingen van een derde. Het gaat dan zowel om lichamelijke schade als om materiële schade.

Hoe bespaar je op de brandverzekering?

De prijs van een woningverzekering hangt af van het type woning en (als je een inboedelverzekering afsloot) van de geschatte waarde van de inboedel. Maar zelfs dan nog zijn er grote verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen. Daarom is het aangeraden om op geregelde tijdstippen ook eens prijzen te vergelijken bij een andere verzekeraar.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be. Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.