Huur je een woning? Voor deze herstellingen ben jij verantwoordelijk

De wet is duidelijk. “De verhuurder moet het gehuurde goed in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren, en tijdens de duur in zodanige staat onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is”. Toch valt het ‘normale onderhoud’ van een woning ten laste van de huurder.

Voor welk ‘normaal’ onderhoud ben je zelf verantwoordelijk?

De wet geeft niet veel details, maar somt enkele voorbeelden op van herstellingen die je als huurder voor je rekening moet nemen. Het gaat dan om haarden en schoorstenen, glasbreuk, tegels, sloten, hengsels, deuren en vensterramen. Dat wil zeggen: als je per ongeluk een raam hebt gebroken, moet jij het laten herstellen. Als huurder ben je ook verantwoordelijk voor de schade die je huisgenoten of huisdieren veroorzaken. Net daarom is een huuraansprakelijkheidsverzekering verplicht. Die verzekering vergoedt minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je bijkomend ook verzekerd tegen stormschade en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden de basiswaarborgen in de polis uit. Zo dekken ze ook vaak glasschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen. Waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan eveneens vaak als uitbreiding in de waarborg.

Als huurder moet je wel nooit instaan voor het herstel van slijtage veroorzaakt door ouderdom, of schade door overmacht. Maar je moet de verhuurder wel schriftelijk van de defecten op de hoogte brengen. Voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie gelden er specifieke regels. De gebruiker (dus de huurder) moet een centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten onderhouden en controleren door een erkende technicus. Voor een cv op stookolie is dat zelfs jaarlijks. Na elk nazicht levert de technicus hiervan een attest af, en jij bent verplicht een kopie van dat attest aan de verhuurder te bezorgen. Zo kan hij eventueel voor de nodige herstellingen zorgen.

Hoe verwittig je de verzekeraar bij een schadegeval?

Glasbreuk? Wateroverlast? De parketvloer beschadigd door glasscherven? Als je schade aan je huurwoning of je inboedel (als je ook een inboedelverzekering hebt) vaststelt, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij je verzekeraar.

Je bent niet verplicht om elk schadegeval te melden. Als het om kleine schade gaat, kun je ervoor kiezen om de herstelling zelf te betalen. Je houdt dan best rekening met de vrijstelling of franchise die in je polis bepaald wordt. De meeste verzekeraars hebben een apart noodnummer voor dringende hulp wanneer je schade aan je woning hebt, vaak is dat nummer 24 uur op 24 bereikbaar. De snelste manier om schade aan te geven is online. Veel verzekeraars hebben een schadeformulier op hun website staan, of je kan inloggen in de klantenzone. Maak zeker foto’s van de beschadigingen aan je woning of inboedel, en upload die bij je online aangifte. Daarna zul je een bestek moeten laten opmaken voor de verzekeraar. Gaat de verzekeraar akkoord met die kostenraming, dan kun je de schade laten herstellen.

