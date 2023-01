Huren omdat kopen niet lukt: 3 Vlamingen getuigen openhartig. “Het frustreert me dat ik voor huurbedrag van 850 euro geen maandelijkse lening kan aangaan”

UW GELDDe huurmarkt blijft verder verhitten. Vorig jaar waren er al een derde meer aanvragen voor evenveel panden. En de krapte zal alleen maar toenemen. “Opvallend veel kandidaat-kopers zetten hun zoektocht naar een eigen woning even on hold, wegens de onzekerheid in de markt door de energiecrisis en stijgende woningrente”, zegt huurexpert Filip Dewaele. Drie Vlamingen over hoe moeilijk een eigen huis kopen voor hen is.