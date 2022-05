Huizen met zwembad te koop, van 585.000 tot 7.850.000 euro: “Zodra de deur openzwaait, volgt de ene aangename verrassing na de andere”

Onze woonexpert waarschuwt verkopers: "Een tuin verhoogt de waarde van een woning, op voorwaarde dat die er netjes bij ligt”

Deze periode van het jaar is traditioneel een prima moment om je huis te verkopen. Dat geldt zeker voor woningen met een tuin, want die staan nu op hun mooist en dat is een extra troef om uit te spelen. Sinds corona is voor 4 op de 10 eigenaars de tuin de belangrijkste plek. Maar hoeveel kost een huis met een mooi stukje grond erbij? Onze woonexpert Bjorn Cocquyt vergelijkt het aanbod in de verschillende provincies. “De prijs per vierkante meter grond heeft de grootste invloed op het totale kostenplaatje.”

