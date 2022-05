Huizen met zwembad te koop, van 585.000 tot 7.850.000 euro: “Hier ligt de golfclub als het ware in je achtertuin”

Onlinever­ga­der­dienst Zoom sterk omhoog op Wall Street na meevallen­de cijfers

Onlinevergaderdienst Zoom Video Communications ging maandag in de handel nabeurs in New York sterk omhoog na de bekendmaking van meevallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. In de handel na het officiële slot op Wall Street steeg de beurskoers van Zoom met wel 18 procent.

24 mei