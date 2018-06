Huiseigenares (51) dakloos omdat huurders haar niet betalen HR

Bron: Europe 1, Le Figaro 6 Geld Een kafkaiaanse situatie: Nadine Olivier, een 51-jarige Française, slaapt al een aantal dagen onder de blote hemel. De vrouw beschikte tot voor kort nochtans over een huis én een appartement. Omdat de huurders van het huis haar nooit betaalden, moest ze haar appartement verkopen. Ondertussen zitten de huurders wel nog steeds in haar huis.

"Ik heb vier dagen onder de blote hemel geslapen", vertelt de vrouw aan Europe 1. Haar beproeving begon vier jaar geleden. Een gezin van vier vestigde zich legaal in haar huis in Roquebrune-sur-Argens, in de Franse regio Var. Maar ze betaalden haar nooit. Aangetekende brieven bleven onbeantwoord. Nadine vroeg bij verschillende organisaties om hulp, maar dat leverde niets op.

Een rechter besloot nochtans al een jaar geleden dat het gezin uit haar huis gezet moest worden. De bewoners gingen echter in beroep tegen dat vonnis. Ondertussen blijft de zaak aanslepen, met als gevolg dat Nadine Olivier dakloos is. "Ik logeer hier en daar bij vrienden", zegt ze. "En ik heb een tent gekocht. Onder een brug gaan slapen, zie ik niet zitten. "Door met haar verhaal naar buiten te komen, wil ze de traagheid van het Franse staatsapparaat aanklagen. "De administratieve mallemolen zit vast in al zijn procedures, zonder rekening te houden met de acute situatie", zegt haar advocaat Emmanuel Bonnemain. De komende dagen is er wel zicht op beterschap. De politie zou eerstdaags de toestemming krijgen om de wanbetalers uit het huis te zetten.

