HUIS TE KOOP. Wonen in een fabriek of gemeentehuis? Deze opmerkelijke woningen staan nu te koop

BINNENKIJ­KER. Exclusief op bezoek bij minister Zuhal Demir: “Mensen kijken soms vreemd op als ik hun oud meubel kom ophalen”

Minister Zuhal Demir (42) houdt niet van de wegwerpcultuur en heeft dan ook heel wat tweedehandsmeubels in huis. Ze is er zelfs continu voor op de uitkijk. “De jacht is soms mooier dan de vangst door de verhalen die erachter schuilen”, vertelt ze aan onze woonexpert Bjorn Cocquyt. Hij kreeg een exclusieve rondleiding in haar Genkse woning.

1 mei