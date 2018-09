HR-bedrijf: "85 keer maandloon sparen nodig om levenstandaard te behouden na pensioen" IB

20 september 2018

00u35

Bron: Belga 2 Geld Wie na zijn pensionering zijn levensstandaard wil behouden, moet tegen dan best 85 keer zijn nettomaandloon bijeengespaard hebben. Dat kan via het aanvullend pensioen via de werkgever, het pensioensparen en vooral het sparen zonder fiscaal voordeel. Dat becijferde HR-bedrijf Mercer.

Wie 85 keer zijn nettomaandloon moet bijeensparen, heeft een pak werk voor de boeg. Neem een doorsnee Belgische bediende van 35 jaar. Die verdient volgens Mercer ongeveer 2.000 euro netto per maand. Op de wettelijke pensioenleeftijd, 67 jaar, zal deze doorsnee bediende, rekening houdend met de inflatie, een nettoloon hebben van 3.111 euro. Als hij of zij maandelijks een wettelijk pensioen (1e pensioenpijler) van 1.900 euro per maand trekt, dekt dit 62 procent van het benodigde bedrag.

De overige 38 procent moet hij of zij dus gespaard hebben. Dit bedrag komt volgens het HR-bedrijf overeen met 85 keer het nettomaandloon. Het kan opgebouwd worden via de overige drie pensioenpijlers, waarbij sparen zonder fiscaal voordeel (het dagdagelijkse sparen of de 4e pijler) het allerbelangrijkste is (21 procent). Het aanvullend pensioen via de werkgever neemt 12 procent op zich.

Pensioensparen

Pensioensparen, "in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt", neemt met 5 procent een kleiner deel in, in de veronderstelling dat het maximaal fiscaal aftrekbare wordt gespaard. Hoe later het pensioensparen start, hoe kleiner ook het aandeel in het totale pensioen, aldus Mercer.

Zelf sparen is dus nodig voor alle inkomens, maar wordt belangrijker met een hoger loon, besluit het bedrijf. "We willen mensen aanraden om bewust bezig te zijn met de opbouw van hun pensioen, ook al lijkt hun pensioen nog veraf", zegt aldus Franky Stevens van Mercer Belgium.