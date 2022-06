Hotelkamers bijna 11 procent duurder, maar onze reisexpert geeft 9 bespaartips: “Via deze site kan het tot een derde goedkoper”

update Engie vraagt dat regering mee betaalt voor verlenging kerncentra­les, Van der Straeten reageert: “Belgische overheid zal geen exploitant zijn”

Engie vraagt dat de federale regering mee investeert in de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 en dat de overheid mee betaalt voor de berging van extra nucleair afval. Het energiebedrijf doet dat in een brief aan premier Alexander De Croo, meldt VRT NWS donderdagochtend.

2 juni